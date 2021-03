In un precedente articolo pubblicato su ProiezionidiBorsa si era trattato degli errori da non commettere quando si scelgono gli alberi per il giardino.

Nel presente articolo, invece, si cercherà di capire come mette a dimora un albero nel periodo successivo all’acquisto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Infatti, gli alberi del giardino coltivati nei vivai hanno bisogno di essere messi a dimora una volta acquistati. Ecco, quindi, questa semplice guida alla messa a dimora degli alberi da giardino.

La buca

Per creare una buca dove sistemare l’albero che si porterà a casa sarà necessario procedere con l’eliminazione delle erbacce.

Dopo avere eliminato le erbacce bisognerà scavare una buca di almeno cinquanta centimetri di profondità. Nel caso di alberi inseriti in un contenitore la buca dovrà essere larga almeno tre volte la zolla.

Le dimensioni della buca sono importanti per permettere alle radici di espandersi.

Si consiglia, poi, di scavare le buche anche un mese prima dell’acquisto della pianta. Sarà opportuno evitare, però, i periodi particolarmente piovosi.

Aggiungere in fondo alla buca del concime prima di sistemare l’albero.

Periodo

Il periodo migliore per mettere a dimora un albero in giardino è quello che va da ottobre a metà maggio. Sarà necessario, però, informarsi dal garden center della tipologia di terreno necessaria per la buona riuscita della messa a dimora della pianta acquistata.

Come mettere a dimora

Alcuni alberi vengono venduti a zolla con l’apparato radicale coperto da teli di juta. Dopo averlo portato a casa sarà necessario rimuovere l’imballo prima di procedere con l’impianto anche nel caso di tessuti biodegradabili.

L’unica eccezione si avrà nel caso in cui non si riesca a rimuovere l’imballo perché le radici sono intrappolate al suo interno. Tagliare la juta di lato per permettere alle radici di fuoriuscire.

Bisognerà cercare di non spezzare la zolla di terriccio e le radici ma limitarsi a ricoprirla aggiungendo terra nella buca.

Nel caso in cui la pianta necessitasse di un tutore si consiglia di non piazzarlo nella zolla di terra ma di collocarne tre a triangolo vicino alla zolla.

Le piante grandi

Quando si acquistano piante molto grandi sarà, poi, necessario chiedere consiglio al vivaista per riuscire a sistemarla al meglio.

Infatti, si tratta di alberi che faranno molta più fatica ad attecchire rispetto a quelli più giovani.

Inoltre, la buca in cui verrà sistemato dovrà essere molto più grande.

Se possibile, poi, sarebbe bene chiedere al venditore se è prevista una sorta di periodo di garanzia per la pianta.

Post messa a dimora

Nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora sarà necessario bagnare frequentemente la zona. Infatti la siccità, sia autunnale che invernale pregiudicherà molto la salute e la stabilità della pianta. In inverno si consiglia di irrigare abbondantemente solamente in zone dal clima mite.

Ecco decritta, dunque, una piccola guida per imparare a mettere a dimora un albero da giardino.