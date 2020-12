Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il bello dell’inverno: un bagno rilassante e tonificante. Vasca piena, profumata, magari con candele e luce soffusa. Musica di sottofondo e un libro che ci porta a rilassarci a 360 gradi. Ma, non solo relax, perché la scelta dei sali da bagno è importante anche per altri usi. Proponiamo una guida ai migliori e più rilassanti sali da bagno e alle loro caratteristiche benefiche per il nostro corpo. Ricordiamo anche che, se ci troviamo a desiderare un bagno rilassante, ma senza averne i sali, potremo comunque usare quello grosso da cucina. Un piccolo beneficio comunque lo porta, come sosteniamo nell’approfondimento dedicato sottostante.

I sali del Mar Morto

A costo di sembrare banali, non possiamo non partire dai sali drenanti per eccellenza: quelli del Mar Morto. Particolarmente consigliati per chi lavora in piedi, dopo una camminata o un giro in bicicletta, per tonificare e rilassare la muscolatura. Li consigliamo anche per rigenerare la pelle, a patto, però di utilizzare una crema corpo idratante dopo il bagno.

Drenanti e anticellulite

Guida ai migliori e più rilassanti sali da bagno e alle loro caratteristiche benefiche per il nostro corpo non dimenticando quelli anticellulite. E, visto il periodo, possono anche essere un’ottima idea regalo. I sali da bagno anticellulite agiscono sugli strati adiposi mentre ce ne stiamo comodamente in vasca. Sono sali ideali per liberarci dalle tossine e dai liquidi in eccesso presenti nel nostro organismo. Uniti, poi a una crema dopobagno sempre alle alghe o ai prodotti naturali, andremo a lottare efficacemente contro l’odiata cellulite.

Energizzanti e profumati

Chiudiamo la nostra carrellata con i sali energizzanti e profumati. Consigliamo quegli agli agrumi, presi in erboristeria e a base naturale. Ottimi anche quelli alle rose o all’eucalipto. Andranno ad agire anche sulla nostra mente, oltre che sul corpo, con la loro proprietà aromaterapica. Sono particolarmente indicati dopo una giornata vissuta all’insegna dello stress mentale e delle pressioni lavorative. Un momento dedicato solo a noi stessi.

Approfondimento

Come fare un bagno di salute per meno di 50 centesimi col sale grosso