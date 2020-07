Perché i nostri armadi profumino di buono, per combattere la muffa sugli indumenti, sulla tenda della doccia o i libri, bisogna armarsi di grande pazienza. Ma soprattutto conoscere le mosse che permettano di fare la guerra al frutto più spiacevole dell’umidità in casa. I batteri della muffa sono nocivi per l’uomo. Ecco i consigli per eliminarla offerti dagli esperti della nostra redazione lifestyle.

Eliminare l’odore da armadi e bauli

Per togliere l’odore di muffa dagli armadi, bisogna appendervi dentro una palla decorativa fai da te: una vecchia calza di nylon piena di trucioli di legno di cedro, che si trovano nelle erboristerie o nei magazzini di bricolage. Si può anche decorarla all’esterno con applicazioni di fiorellini in tulle. Elimina la muffa ed è un ottimo tarmicida. Per togliere l’odore di muffa dai bauli, si deve lasciarvi dentro, per una notte intera, una ciotola piena di deodorante per la sabbia del gatto. In granuli o liquido, si trova nei negozi per animali.

Via la muffa dagli abiti

Per eliminare la muffa dagli abiti, bisogna versarci sopra del succo di limone e poi far asciugare al sole. Se si tratta di un capo in pelle, si passa sulla macchia un mix di acqua e alcool denaturato in quantità uguali.

Guerra alla muffa in quattro mosse

Guerra alla muffa in quattro mosse. Una delle sorprese più sgradevoli, quando si riapre la casa al mare, è trovare la muffa sulla tenda della doccia. Essa è causata dal ristagno del vapore. Bisogna staccare la tenda e lasciarla a bagno in una soluzione di acqua e sale. Se la muffa compare solo con piccole macchie e in zone limitate, bisogna toglierla con un po’ di bicarbonato di sodio. Per le macchie ostinate su tende di colori tenui, lavate come indicato in acqua e sale e poi strofinare con succo di limone.

La muffa sui libri di famiglia

Togliere la muffa dai libri antichi o da lettere o album di famiglia, non è facile. A volte si riesce cospargendo i documenti di maizena. Bisogna lasciar agire alcuni giorni e poi togliere con un piumino per il fard.