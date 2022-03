Cosa c’è di meglio per rilassarsi che godersi uno splendido documentario naturalistico in HD per ammirare la bellezza del nostro Pianeta? Grazie alle nuove tecnologie e all’avvento della TV in HD, il mondo naturale oggi può entrare nei nostri salotti in tutto il suo splendore. Ma se oltre ad essere belli da vedere, i documentari ci insegnano anche qualcosa in maniera appassionante, allora diventano dei veri e propri capolavori. Ed è proprio una serie di documentari naturalistici uscita da poco che dovremmo mettere nella nostra watch list, perché è garantito che ci lascerà a bocca aperta.

Non abbiamo mai visto il mondo delle piante in maniera così intima

Ma di quale serie stiamo parlando? Si tratta di The Green Planet, una serie di 5 puntate andate in onda a partire da gennaio 2022. A condurci in questo viaggio appassionante nel pianeta verde è niente meno che David Attenborough, amatissimo naturalista inglese, che nella sua carriera lunga decenni ha portato nei nostri salotti le più grandi bellezze naturali. Ma che cosa vedremo esattamente in The Green Planet?

Guardiamo questa nuova serie mozzafiato sul mondo naturale che ci riempirà gli occhi di meraviglia e stregherà anche i bambini

La serie utilizza tecnologie all’avanguardia e tecniche di time-lapse per farci conoscere la vita delle piante come non l’avevamo mai vista prima. Possiamo vederle crescere, maturare, fiorire e riprodursi in maniera accelerata. Dalle alghe più microscopiche alle enormi sequoie, dalle radici alle infiorescenze e dalle foreste tropicali ai deserti, The Green Planet ci spiegherà tutto sul mondo dei nostri amici fotosintetici.

Ogni episodio esplora un ecosistema

Guardiamo questa nuova serie mozzafiato perché impareremo moltissimo su ogni ecosistema del nostro Pianeta. Partiamo dal mondo tropicale, nella prima puntata, per poi spostarci a esplorare l’affascinante vita delle piante acquatiche. Nella terza puntata esploreremo gli ambienti temperati e scopriremo come le stagioni influenzano la vita delle piante. La quarta puntata esplorerà invece dei piccoli miracoli della natura: le piante desertiche. In ultimo, impareremo come l’attività umana influenza, quasi sempre in negativo, le foreste e le praterie del nostro pianeta.

Anni di riprese per cogliere una fioritura

La qualità di questa serie di documentari ci lascerà senza parole. È stata filmata in 27 Paesi diversi, in ogni tipo di ambiente e condizione atmosferica. Alcune piante sono state seguite per anni in modo da poter ritrarre fedelmente il loro ciclo vitale. Addirittura, si è filmato uno dei cactus che compare nella serie in time-lapse ininterrottamente per 3 anni. Un vero capolavoro che non dovremmo lasciarci scappare.

