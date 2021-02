È sempre piacevole sedersi sul divano a fine giornata, accendere Netflix, e rilassarsi guardando un bel film o una serie. Però il relax non è tutto, ed anzi dai film si può imparare qualcosa. In particolare oggi vedremo un’opera che ci può aiutare molto per il nostro miglioramento personale. Essa è disponibile sulla piattaforma che abbiamo quasi tutti, ovvero Netflix.

Si tratta di un film estremamente popolare, che chiunque abbia visto può confermare essere stato di forte impatto. Stiamo parlando de “La ricerca della felicità”: guardare questo film su Netflix può farci diventare persone migliori.

La trama

Gli interpreti di questa grande opera sono Will Smith e suo figlio Jaden, che è qui al suo primo ruolo. “La ricerca della felicità” racconta di un padre separato dalla moglie, che si prende cura del figlio mentre cerca di ottenere un lavoro in un’enorme compagnia nel mondo della finanza.

Sarà una storia di mille difficoltà, di cui non riveliamo certo il finale, ma con un messaggio di fondo che è chiaro da subito.

Ecco cosa ci può insegnare questo film

Per capire davvero il messaggio di questo film, bisogna paragonarlo ad un altro grande capolavoro, ovvero “Il Petroliere”. Ambientato nell’800, anche qui si ha una storia di un padre e di un figlio. Essi, inizialmente poveri, si arricchiscono dopo aver trovato un pozzo di petrolio. “Il Petroliere” dà un chiaro messaggio: il successo è una cosa pericolosa, che porta solo all’avidità ed all’allontanamento dai propri affetti.

Questo messaggio è diametralmente opposto a quello del film con Will Smith. Ne “La ricerca della felicità” si pensa invece che ciascun uomo dovrebbe essere libero di provare ad avere successo. Che, proprio come dice la Costituzione americana, ciascuno deve poter cercare la felicità. Ed a guadagnare dal successo saranno anche le persone amate: l’importante è ricordarsi sempre che si sta lavorando per loro, non per la propria avidità. Guardare questo film su Netflix può farci diventare persone migliori proprio capendo questo importante dettaglio.