Milioni di visualizzazioni su YouTube eppure l’ASMR è un genere molto poco conosciuto. Dietro questo acronimo inglese si nasconde la definizione di “autonomous sensory meridian response” cioè “Risposta autonoma del meridiano sensoriale”. Ma cosa vorrà dire questa lunga e complessa frase? Il fenomeno dei video ASMR è tutto da scoprire, specialmente perché si è rivelato talmente benefico per chi ne fruisce.

I video ASMR sono composti da un insieme di suoni e stimoli visivi che avrebbero la capacità di generare benessere e rilassare il corpo. Il modo in cui ciò avviene è attraverso la connessione del suono con la mente. Quindi ecco perché guardare ogni giorno uno di questi speciali video ha dei risvolti straordinari sull’umore.

Cos’è ASMR

Un video e un insieme di stimoli uditivi ma anche visivi che chiunque può guardare. Ecco cos’è ASMR: sussurri, fruscii, schiocchi, tintinnii. Tutti questi suoni creano una reazione tale a livello neuronale da consentire uno stato estremo di relax e addirittura di piacere.

Ne basta uno per scatenare una sensazione fisica piacevole in chi ascolta.

Coloro che creano questo tipo di video si fanno chiamare ASMR Artists. Questi artisti non sono altro che moderni YouTuber specializzati nella produzione di immagini e suoni rilassanti. Registrare questi video in realtà non è nemmeno così difficile; bastano un microfono, una videocamera e oggetti che emettano suoni di ogni tipo.

Ci si interroga sul perché guardare ore e ore di questi video possa davvero portare un giovamento al corpo e alla mente. L’efficacia dell’ASMR e la sua forza consistono nel mettere la persona in una condizione di silenzio ovattato. I suoni riprodotti e ascoltati in cuffia ricordano il grembo materno, un pomeriggio nella natura.

In un mondo dove è quasi impossibile sfuggire ai rumori, ecco che il corpo trova un modo per estraniarsi e ritrovare suoni piacevoli. L’ASMR è da considerarsi una sorta di auto-terapia, gratuita e accessibile a tutti. È anche vero che il risultato non è garantito per tutti: alcune persone sono rimaste indifferenti a questi video, mentre altre ne hanno fatto un modo per addormentarsi o per far crollare lo stress accumulato durante la giornata.