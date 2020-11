Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A pranzo come a cena, mangiare distrattamente può portare a prendere peso. Per esempio, guardare il cellulare durante i pasti potrebbe far ingrassare di molto. E questo perché, in accordo con uno studio americano che è stato pubblicato sul Journal of Nutrition, mangiare distrattamente non è mai una buona cosa. In quanto si rischia a tavola di perdere il controllo.

E questo vale non solo, per esempio, quando si mangia un piatto di pasta mentre con lo smartphone si sta postando una foto su Instagram. Ma pure quando si mangia stando davanti allo schermo di PC, o guardando la televisione mentre un pacco patatine in busta formato famiglia viene letteralmente divorato quasi senza accorgersene.

Ecco perché guardare il cellulare durante i pasti potrebbe far ingrassare di molto

In altre parole, stando ai risultati che sono stati ottenuti dai ricercatori dell’Università dell’Illinois, su un campione di un centinaio di persone adulte, è alto il rischio che chi mangia davanti alla televisione, o mangiando guardando il cellulare durante i pasti, possa avvertire il senso di sazietà più tardi.

Ma nello stesso tempo non tutte le distrazioni tecnologiche sono deleterie per la dieta. Per esempio, per chi mangia al volo davanti al computer, perché ha fretta di finire e di consegnare un lavoro, si può generare l’effetto contrario. Ovverosia quello di tendere a mangiare di meno. In quanto più che distratti si è invece, e semplicemente, concentrati al massimo su una specifica attività.

Sì alla tecnologia, quindi, ma sempre con la massima attenzione specie per i bambini. In quanto la televisione, il tablet e lo smartphone possono portare a mettere del cibo in bocca per ragioni che sono lontane da quelle dell’avere fame. Ragioni che per gli adulti possono spaziare dal placare temporanei stati di ansia a cercare solo appagamento con il cibo. In quanto magari si deve gestire un elevato accumulo di stress.