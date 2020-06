E’ vero che guardare film horror fa dimagrire? Quante calorie perdi guardandone uno? Ebbene sì, la scienza continua a divertirsi con i suoi, a volte un po’ strampalati, ma sicuramente interessanti, studi.

Guardare film horror fa dimagrire. Quante calorie perdi guardandone uno? C’è chi è appassionato di film horror, chi di film romantici, chi di quelli fantasy. Ognuno ha il suo genere. Ma quelli vi fanno perdere calorie? Non credo proprio. Il film horror si invece. Quindi possiamo dire addio alla palestra e benvenuti film horror? Ni, cerchiamo di capire meglio questo studio.

A sostenerlo è una ricerca scientifica che arriva da ben due università inglesi, quella di Westminster e quella di Coventry. A 10 studenti sono stati misurati il battito cardiaco e la respirazione durante la visione di alcuni film. Il risultato è che ognuno dei partecipanti ha consumato un terzo delle calorie in più rispetto alla sua media.

Il motivo è semplice. La pressione sanguigna aumenta, e il corpo produce una quantità maggiore, e in maniera immediata, di adrenalina che, oltre a far passare la fame e abbassare il metabolismo basale, fa bruciare più energia. Lo studio del team dell’università di Westminster ha infatti registrato che la visione di 90 minuti di orrore brucerebbe in media 113 calorie. La tesi è stata confermata anche dalla Coventry University, un altro ateneo del Regno Unito, i cui ricercatori hanno esaminato campioni di sangue di persone che si sono sottoposte all’esperimento. E come nel primo caso durante e dopo la visione di un film pauroso il livello dei globuli bianchi aumenta significativamente, rilasciando adrenalina.

I film più dimagranti in assoluto secondo la ricerca?

Shining: 184 calorie, Lo squalo: 161 calorie, L’Esorcista: 158 calorie, Alien: 152 calorie, Saw: 133 calorie, Nightmare: 118 calorie, Paranormal Activity: 111 calorie, The Blair Witch Project: 105 calorie, Non aprite quella porta: 107 calorie e [Rec]: 101 calorie. Be’ non ci resta che scegliere il nostro film e perdere calorie.