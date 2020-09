Il whistleblowing da qualche anno è entrato nel gergo comune. I nostri Lettori si chiedono di cosa stiamo parlando. In modo semplicistico diciamo: guardare dal buco della serratura e fare la segnalazione per evasione fiscale. Se vogliamo essere più professionali allora ci rifacciamo alla vera etimologia della parola. Il concetto di whistleblowing è stato introdotto nella giurisprudenza italiana con la legge 90/2012 per il dipendente pubblico. Nel 2017 il whistleblowing ha ottenuto una fortificazione delle tutele grazie al sistema di segnalazione di illeciti anche in ambito privato. Gli italiani sono un popolo di “impiccioni” ma in questo caso se diventano whistleblowing hanno anche i buoni motivi per porre un freno ad azioni criminose.

Cosa sta succedendo nel Regno Unito

L’Agenzia delle Entrate inglese ha ricevuto una impennata di segnalazioni per evasione fiscale. Nell’ultimo anno gli inglesi hanno fatto segnalazioni al Fisco con maggiore incidenza. La società di consulenza Uhy Hacker ha pubblicato uno studio riportando che l’Agenzia delle Entrate inglese ha ricevuto il 10% in più di denunce rispetto all’anno precedente.

E’ bene chiarire che non è solo una forma di fare la soffiata del vicino. Molti contribuenti facoltosi inglesi hanno indossato i panni di whistleblowing per autodenunciarsi per sottrarsi alle severe pene.

Autodenunciarsi per paura

Autodenunciare la propria situazione fiscale irregolare va di moda in Regno Unito. Lo studio ha verificato che 7 comunicazioni ogni 100 mila persone sono autodenunce. La strada per ammettere l’eventuale abuso è molto semplice. Il contribuente deve compilare un form sul sito web dell’Hmrc nella sezione “Report tax evasion”.

L’Agenzia delle Entrate inglese non molla la presa. Negli ultimi giorni ha acceso i riflettori su 250 contribuenti facoltosi per verificare la posizione fiscale. Anche 23 società importanti del Regno Unito hanno gli occhi addosso. Alla luce di ciò i contribuenti irregolari hanno la propensione a scendere a miti consigli: farsi avanti e autodenunciarsi. Molti casi però vengono fuori in altro modo: guardare dal buco della serratura e fare la segnalazione per evasione fiscale del conoscente.