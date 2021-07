È purtroppo diventato il quinto tumore maggiormente presente In Italia e colpisce solitamente individui tra i 50 e gli 80 anni. Ancora una volta il fumo è una concausa riconosciuta, com’è è possibile vedere nella ricerca curata dall’AIRC. Coloro che non riescono a rinunciare alle sigarette secondo le statistiche hanno infatti il 30% in più di possibilità di contrarlo. Guardarci allo specchio di prima mattina potrebbe farci accorgere del più terribile dei tumori semplicemente dal colore itterico delle pupille. Vediamo comunque più nel dettaglio questa malattia che ancora oggi è tra le più difficili da curare anche per la velocità con cui si propaga.

Cos’è esattamente?

Il pancreas è in assoluto uno tra i nostri organi interni più importanti e le sue funzioni sono assolutamente vitali. Per questo, quando si ammala, tutto l’organismo va in tilt. Consideriamo anche che è il pancreas a produrre l’insulina, e a trasmettere al ciclo metabolico i nutrienti da assorbire.

Quando all’improvviso si moltiplicano all’impazzata e senza controllo le sue cellule, il pancreas va incontro al tumore. Come spesso accade se in famiglia ci sono stati già casi in precedenza, questo potrebbe essere un ulteriore fattore di rischio. Proprio perché le mutazioni genetiche ereditarie si possono trasmettere direttamente nell’albero genealogico.

Guardarci allo specchio di prima mattina potrebbe farci accorgere del più terribile dei tumori

Questo tumore davvero subdolo in fase iniziale non manda dei segnali evidenti, ma addirittura presenta dei sintomi comuni talmente generici da trarre in inganno. Le manifestazioni più evidenti purtroppo le abbiamo quando si è già espanso negli organi vicini.

Ecco, comunque quali sono le avvisaglie della sua presenza:

aspetto itterico della pelle e degli occhi con la presenza di colore giallo;

dolore all’addome e alla schiena;

debolezza cronica;

nausea e vomito.

Ovviamente i consigli per la prevenzione sono i soliti: niente fumo e poco alcol, dieta equilibrata con tanta frutta e verdura, limitare fritti e cibo spazzatura. Chi ha precedenti ereditari è bene che si sottoponga agli accertamenti preventivi al compiere dei 50 anni. Così come consigliato dai medici.

