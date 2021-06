Non tutti osservando le proprie scarpe hanno fatto attenzione ad un particolare che ora sveleremo. Ebbene guardando la suola della scarpa scopriamo eventuali posizioni scorrette e dannose per il nostro corpo. Purtroppo per nostra abitudine osserviamo le scarpe che indossiamo solo per controllare se sono pulite e non hanno graffi.

Occhio al punto di usura

Invece, focalizzando l’attenzione sulla suola possiamo scoprire qualcosa di inimmaginabile soprattutto per la nostra salute. Ora con i nostri Esperti capiamo l’importanza di osservare in quale punto si consuma la scarpa poiché di riflesso sapremo se assumiamo una postura corretta o dannosa per la schiena.

Logicamente questo risultato posturale è dovuto per il fondamentale ruolo che riveste il piede poiché rappresenta il punto fisso al suolo su cui grava l’intero peso del corpo.

La curiosità di vedere la suola della scarpa

Ora chi non ha mai osservato l’usura della suola della propria scarpa lo farà sicuramente per scoprire effettivamente se camminando male compromettendo la propria salute. Parallelamente, però vogliamo dare un suggerimento: non bisogna spaventarsi se il consumo delle suole delle scarpe è diverso da piede destro e sinistro.

In base all’usura della suola ogni individuo scopre di essere: pronatore, supinatore, normale.

Scopriamo i vari soggetti

Chi ha la suole delle scarpe consumata all’esterno è un supinatore poichè appoggia il peso del corpo sulla parte esterna del piede. Il normale è un individuo che ha un appoggio corretto del piede e non inclina il tallone.

Infine esiste il pronatore, l’individuo che scarica sulla parte interna del piede e consuma le suole soprattutto in questo punto.

Scoprire come poggiamo il piede

Prima abbiamo dato spazio a come si consuma la suola della scarpa ora invece per scoprire che tipo di appoggio diamo al piede possiamo fare il test del bagnato. Una pratica da fare a casa in modo semplice e intuitivo.

Il test del bagnato

Prima di tutto poggiare al pavimento un giornale cartaceo. Poi bagnare i piedi evitando di non farli grondare troppo di acqua. Mettere entrambi i piedi sul foglio di giornale e osservare l’impronta lasciata.

Per una maggiore accuratezza, ripetere il test almeno tre volte altrimenti si potrebbe incorrere in qualche errore. Quindi guardando la suola della scarpa scopriamo eventuali posizioni scorrette e dannose per il nostro corpo ma se proprio non abbiamo questa abitudine, possiamo sopperire con il test del bagnato.