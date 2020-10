Guarda il tuo viso prima di scegliere la montatura dei tuoi occhiali da vista

Guarda il tuo viso prima di scegliere la montatura degli occhiali da vista. Hai mai provato a guardare il tuo viso prima di scegliere il modello dei tuoi occhiali da vista? Generalmente ci si reca dall’ottico avendo già una vaga idea della montatura da comprare. L’idea, tuttavia, è spesso maturata in modo aprioristico. Magari per emulare un personaggio famoso o semplicemente perché si gradisce un determinato modello. E quindi, si ignora il fatto che anche se un paio di occhiali è alla moda o bello non è detto che lo sia altrettanto una volta indossato. In fondo, è anche vero che farsi influenzare dalle mode non è mai una buona idea. Ogni viso, ogni corpo, è diverso. Ce ne sono tanti quanti gli accessori esistenti. Proprio per questo, è meglio cercare di trovare la montatura di occhiali da vista che calzi meglio sul tuo volto. Come è possibile capire quale sia quella migliore? Scopriamolo.

Guarda il tuo viso prima di scegliere la montatura degli occhiali da vista

Per il viso ovale

Meglio puntare su montature squadrate e grandi, evitando quelle troppo sottili! Un viso ovale ed allungato, con zigomi non molto pronunciati, richiede infatti questa tipologia di montatura. Assolutamente da evitare gli occhiali tondi, una delle tipologie più diffuse e sfoggiate.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Per il viso tondo

Se si ha un viso tondeggiante, caratterizzato da mento circolare e guance particolarmente in vista, è meglio preferire occhiali grandi dalle linee dritte e decise, in maniera tale da dare un’impressione di allungamento dei contorni del volto. Invece, meglio evitare montature piccole e circolari.

Per il viso spigoloso e quadrato

Un volto dai lineamenti spigolosi necessita di una montatura di occhiali che riesca ad ammorbidirne i lineamenti, quindi sottile e dalle linee tondeggianti. Quelle caratterizzate da una forma a goccia o ovale, ma non completamente tonda, sono la scelta migliore.

Scegliere il colore degli occhiali

Anche il colore dell’incarnato è molto importante per capire quale tipo di montatura per gli occhiali da vista sia ideale per te. Avendo un incarnato chiaro, è meglio prediligere occhiali di colore tenue, quale rosa pallido, giallo e azzurro. Per una carnagione scura, più indicate montature di colori caldi come vinaccia e rosso. Anche una montatura nera potrebbe rivelarsi la scelta giusta, in questo caso.

Per approfondire Guarda il tuo viso prima di scegliere la montatura degli occhiali da vista

Riprendiamoci la vista con gli occhiali stenopeici