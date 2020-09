Guarda cosa succede se si apre un uovo sott’acqua. È veramente spettacolare quello che accade. Rimarrete veramente a bocca aperta. Le uova come ben sapete sono composte diciamo da tre parti: guscio, albume e tuorlo. Quando vengono cucinate per ovvie ragioni il guscio non si mangia, infatti viene buttato via. Poi su come si vuole cucinare le uova quello spetta allo chef ai fornelli. Si possono fare all’occhio di bue, strapazzate, al tegamino e via dicendo. A seconda del modo in cui cucinate le vostre uova questa assumono una forma diversa. Possono rimanere intere oppure si possono rompere, dipende tutto dalla cottura. Ma tendenzialmente le uova nel guscio sono liquide.

Guarda cosa succede se si apre un uovo sott’acqua

Ma vi siete mai chiesti invece cosa succede se apro un uovo sott’acqua? Diventa una frittata oppure no? Diciamo di no, perché praticamente questo manterrà la sua forma originale. Quindi vedrete una pallina rossa galleggiare in acqua senza rompersi mai. Bisogna essere comunque ad una certa profondità per fare in modo che l’uovo non si rompa.

Ma perché tuorlo e albume non si separano?

Ovviamente arriva la scienza a dirci il motivo. Ad una certa profondità la pressione in acqua è pari a circa tre volte quella atmosferica, mentre quella interna all’uovo è più bassa. E questo permette a tuorlo e albume di non separarsi. L’aspetto dunque è quello sopra spiegato: una pallina con una sfera rossa all’interno e all’esterno una patina trasparente. Mentre invece in cucina la pressione non è così differente rispetto a quella dell’uovo e quindi questo permette all’uovo di rompersi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Be’ ora che sapete cosa succede all’uovo nell’acqua se riuscite fate anche voi l’esperimento, perché è veramente bello. Sennò online si possono trovare moltissimi video di persone che lo hanno fatto e rimarrete a bocca aperta. E infine no, non è possibile dunque fare una frittata sott’acqua perché l’uovo non si romperà.

Approfondimento

Accortezze da seguire in caso di utilizzo di uova crude.