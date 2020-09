Guarda cosa succede se sfreghi una fetta di mela sul tuo viso, il risultato è incredibile. ”Una mela al giorno toglie il medico di torno” sicuramente è un detto popolare piuttosto coraggioso, probabilmente esagerato. Questo frutto, tuttavia, ha certamente una serie di proprietà benefiche da non sottovalutare. E può essere utilizzato anche nell’ambito della cosmesi. Prima di andare a dormire, sai sicuramente solita fare la tua beauty-routine. Fai bene e ti consigliamo di continuare, tuttavia vogliamo suggerirti un altro piccolo trucco, da considerare come coadiuvante e non sostituto dei prodotti che tendi ad applicare. Hai mai provato a sfregare una fetta di mela sul tuo viso prima di andare a dormire? No? Ecco perché dovresti farlo.

Gli acidi naturali della frutta consentono di illuminare, riequilibrare e purificare le pelli mature. Strofinare una fetta di mela o, ad esempio, un mezzo acino di uva sul tuo viso prima di andare a dormire potrebbe consentirti di svegliarti con una pelle più luminosa e tonica al mattino. Oltre a sperimentare un effetto astringente sulle piccole impurità della pelle. Dopo averlo fatto, ricorda di non sciacquare il viso.

Se il tuo volto tende a riempirsi di macchie, tuttavia, è probabile che la sua pelle non sia abbastanza idratata. Idratarla, infatti, serve proprio a favorire la rigenerazione cellulare. Fatto ciò, è importante proteggerla dal sole con un filtro adatto al proprio fototipo.

Chiaramente, se soffri di specifici disturbi dermatologici (vd. acne), non affidarti a questo rimedio. Questo piccolo consiglio di bellezza, infatti, ti consentirà di combattere piccole imperfezioni, ma non ti darà la risoluzione a problemi che dovrebbero essere affrontati con l’aiuto di un professionista.

Come realizzare un tonico per il viso