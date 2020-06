Guarda cosa succede se infili un ago in una banana. Questo trucco vi cambierà la vita. La banana, essenziale per il nostro organismo, si può mangiare cruda, a volte anche cotta e anche essiccata. La banana viene considerata come un cibo ideale per ridurre gli acidi all’interno dell’organismo umano. Un frutto di questo tipo non può assolutamente mancare in una dieta anti-gastrite. Un aiuto così tangibile deriva dalla presenza cospicua dell’acqua biologica, che costituisce il 75% di ogni singola banana. Infatti le banane sono ottimi prodotti alcalinizzanti nei confronti dei tessuti dello stomaco grazie all’acqua che contengono.

Guarda cosa succede se infili un ago in una banana. Questo trucco vi cambierà la vita

Sai che puoi sbucciare una banana con un semplice ago? Per tagliare la banana in modo facile e veloce, devi infilare l’ago nella banana e muoverlo verso sinistra e destra. Poi sposta l’ago qualche centimetro più in basso e ripeti l’operazione. Procedi in questo modo per tutta la lunghezza della banana. Con questo metodo la tua banana sarà sbucciata in pochissimo tempo.

Quali sono gli altri benefici?

Contiene anche tantissimo potassio. Il potassio, che si trova nella banana o in qualunque altro alimento, partecipa alla contrazione muscolare, inclusa quella del muscolo cardiaco, motivo per cui molti sportivi ne fanno un grande consumo dopo essere stati in palestra. Contribuisce alla regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali all’interno e all’esterno delle cellule e aiuta a mantenere la pressione nella norma smorzando gli effetti del sodio. Inoltre può ridurre il rischio di calcoli renali ricorrenti e la possibilità di perdita di tessuto osseo verificabile durante l’invecchiamento. La banana contiene la colina, quella sostanza organica famosa per accelerare l’eliminazione dei lipidi, ossia i grassi corporei. Ogni frutto ne contiene almeno 12 mg, quantità di per sé sufficiente a dare stimolo al metabolismo. La colina, nel caso in cui non piacesse la banana, si trova anche nel tacchino, nel lievito e nelle uova.