Molti di noi vivono letteralmente con il cellulare in mano. Ormai è quasi diventato parte integrante di noi. Per quanto ci sforziamo di lasciarlo in borsa quando siamo in giro, per esempio, è difficile a volte non dargli almeno un’occhiata. Si tratta del nostro mezzo di comunicazione con il mondo. E anche del modo più semplice per far sentire la nostra voce. Grazie al telefono, infatti, possiamo esprimerci al meglio e dialogare anche con persone lontanissime da noi.

Ma ci sono delle funzioni che a volte non conosciamo. Ed è giusto presentarle in modo accurato. Per esempio, guarda che succede se schiacci il tasto 1 del tuo cellulare per qualche secondo.

Le funzioni nascoste del nostro cellulare

Tornando a noi, però, oggi vogliamo proporti un'altra funzione davvero interessante. Quindi, guarda che succede se schiacci il tasto 1 del tuo cellulare per qualche secondo.

Un piccolo trucco che può farci risparmiare tanto tempo

Prendi il tuo telefono e apri l’opzione chiamata. Ti dovrebbe apparire la schermata che permette di digitare il numero che vuoi chiamare. Bene, ora, invece di schiacciare diversi numeri e avviare una chiamata, compi semplicemente questo gesto. Schiaccia per qualche secondo il tasto 1 della tua griglia senza mai sollevare il dito. Dopo qualche secondo ti apparirà la schermata della segreteria telefonica, e potrai ascoltare tutti i messaggi che i tuoi contatti hanno lasciato per te!

Questa pratica, tipica dei cellulari statunitensi per lo più, si sta fortemente diffondendo anche in Italia. Sono in molti, infatti, coloro che adesso lasciano messaggi in segreteria per avvisarci di qualcosa di urgente. E quindi, invece di impazzire nel cercare tra le impostazioni i messaggi che potrebbero esserci per te, ti basterà schiacciare un semplice testo, et voilà! Il gioco è fatto! Provare per credere!