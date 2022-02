L’intimo modellante è un vero e proprio alleato della bellezza, soprattutto per donne più in là con gli anni e piacevolmente formose. È pensato per contenere e modellare le rotondità, rendendo la figura femminile più snella e tonica, specialmente nelle zone critiche quali fianchi, pancia e glutei. Si tratta di guaine realizzate attraverso un tessuto elasticizzato, che si adatta al corpo e che, comprimendo, nasconde appunto quelli che sono i difetti dovuti ai chili di troppo.

In base al modello, che si decide di indossare, è possibile dunque sfinare il corpo e valorizzare così gli abiti che si indossano. Se, infatti, alle volte si desidera osare con un capo d’abbigliamento più audace del solito, guaine contenitive modellanti come pancere, mutande o body sono quello che ci vuole.

Guaine contenitive modellanti come pancere, mutande o body a lungo andare potrebbero provocare fastidiose problematiche

Anche se sono molto pratiche e aiutano ad aggraziare la silhouette, sarebbe però opportuno evitare di indossarle giornalmente e approfittare delle loro caratteristiche solo durante le occasioni importanti.

Questo perché, come qualsiasi altro tipo di indumento aderente, a lungo andare potrebbe provocare diversi fastidi, soprattutto nelle parti intime. L’uso eccessivo di capi d’abbigliamento troppo stretti e sintetici, infatti, impedirebbe la traspirazione e favorirebbe la comparsa di diverse problematiche: da lievi irritazioni, pruriti o arrossamenti, fino ad infiammazioni più importanti quali cistiti o candide.

Avere, dunque, buon senso e prendersi cura non solo della propria linea, ma anche della propria salute, specialmente quella intima, è sicuramente un approccio vincente.

Un’altra importante accortezza da considerare è quella di scegliere prodotti fabbricati con tessuti naturali, privi di sostanze chimiche e coloranti.

Ciò che si indossa riguarda la nostra salute

Come accennato poco prima, gli indumenti che si indossano potrebbero provocare noie e disturbi anche importanti. Non si tratta solamente di capi d’abbigliamento troppo stretti. Bisognerebbe, infatti, fare molta attenzione anche alla qualità dei prodotti e alla loro cura. Ma entriamo nello specifico.

Per la propria pelle, bisognerebbe prediligere fibre naturali e non trattate chimicamente. Quindi, attenzione a tessuti resistenti alle macchie, impermeabili o antistatici, per citarne alcuni.

Lavare sempre gli abiti appena comprati è importante perché potrebbero contenere formaldeide, un agente cancerogeno. Lo stesso vale per indumenti vintage, covo perfetto di germi e batteri.

Inoltre, bisogna evitare detergenti aggressivi durante il lavaggio, perché residui di sapone potrebbero favorire irritazioni ed arrossamenti.

Anche gli accessori che si indossano potrebbero arrecare fastidi. I tacchi alti, se usati di frequente, potrebbero dare problemi alla schiena, alle ginocchia, ai piedi e alle dita. Si pensi a dolori, postura errata, vesciche, duroni e calli, rischio di distorsioni e stiramenti. Accessori come borse, soprattutto se troppo grandi e pesanti, potrebbero provocare problemi alla spalla, alla schiena e al collo a causa di atteggiamenti sbagliati. Alternare le borse con zainetti è la scelta migliore in quanto permettono di distribuire il peso correttamente su entrambe le spalle.

È importante seguire la moda e sentirsi belle, ma lo è ancor di più se si pone maggiore attenzione anche alla salute.

