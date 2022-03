Sappiamo bene quanto moltissime persone tengano in particolar modo al proprio oroscopo. In tantissimi, infatti, cercano di capire in continuazione cosa aspettarsi dal futuro proprio seguendo i consigli delle stelle. L’astrologia, in questo caso, può indicare la giusta via da seguire, avvisando su possibili problemi e mettendo in guardia da situazioni scomode e spiacevoli. Ovviamente, non stiamo parlando di una scienza esatta e il fatto che in molti siano scettici è più che comprensibile. Ma per chi ci crede e decide di affidarsi completamente all’oroscopo, ciò che legge riguardo al suo segno è decisamente importante.

C’è un segno che quest’anno dovrà stare particolarmente attento, sia sul piano personale che su quello professionale perché ci sono problemi in arrivo

Oggi ci concentreremo sul Sorbolo, segno zodiacale dell’oroscopo celtico, che non sembra esattamente il più fortunato di quest’anno. In questo caso, stiamo parlando a coloro che sono nati dall’1 al 10 aprile e dal 4 al 13 ottobre. Pare che per loro, nei prossimi mesi, ci saranno delle grane non indifferenti. Iniziamo dalla vita amorosa. I primi mesi del 2022 sembrano tutt’altro che favorevoli. Dopo un periodo di stabilità, dove si era trovato un equilibrio amoroso molto forte, liti e problemi potrebbero portare a un’intensa crisi da non sottovalutare. E anche per i single, il romanticismo non sembra brillare. Anzi, il Sorbolo dovrà attendere ancora qualche mese per trovare la persona che gli farà battere il cuore.

Guai in vista e drammi all’orizzonte per questo segno zodiacale che aveva finalmente tirato un sospiro di sollievo

Pare, purtroppo, che anche il lavoro non vada proprio come il Sorbolo si aspettava. I cambiamenti che questo segno zodiacale aveva programmato, infatti, sono destinati ad essere rimandati. Coloro nati sotto questo segno erano pronti a prendere in mano la propria vita, decidendo di trovare un lavoro che li soddisfacesse ancora di più. Ma sarebbe meglio attendere qualche mese prima di fare questo grande passo. Nonostante, infatti, il Sorbolo presenti sempre meticolosità e precisione e spesso abbia un ottimo senso del lavoro, sembra che il periodo non sia assolutamente dei migliori. Anche nel posto di lavoro attuale, potrebbero esserci dei problemi con i colleghi. Quello che bisognerà fare, in questo caso, è rimanere un po’ in disparte, concentrandosi unicamente sul proprio lavoro.

Lasciar stare la competizione e i litigi sarà un ottimo modo per non perdere la pazienza, soprattutto perché tra pochi mesi si avrà quella svolta professionale che tanto si aspettava. Pazienza e sacrificio e le belle notizie torneranno nelle giornate del Sorbolo. Dunque, abbiamo capito che ci sono guai in vista e drammi all’orizzonte per questo specifico segno, che invece aveva finalmente trovato il suo equilibrio. Il Sorbolo, però, non deve temere. Dopo il periodo di burrasca che lo attende e che lo vedrà giù di corda, tornerà il sereno. Tutto ciò che questo segno dovrà fare è tenere duro, cercando di ricordare che è solo un periodo passeggero e che presto la fortuna tornerà a sorridergli.

