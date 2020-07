Provate a immaginare la sorpresa di tornare al parcheggio per recuperare la nostra vettura e trovarla incendiata. Molti di noi avranno magari passato questa esperienza non proprio edificante, e per evitare di ripeterla, la nostra relazione vi mette in guardia con questo articolo. D’estate ognuno di noi tende a portarsi una bottiglietta d’acqua in macchina e lasciarlo all’interno, sapendo magari di parcheggiare all’ombra o in un posto fresco. Pensate invece a cosa potrebbe succedere se la vostra auto prendesse fuoco proprio a causa della bottiglietta lasciata nella vettura. Sembra incredibile, eppure, il “nostro team” di esperti vi spiegherà quello che accade. Quindi guai a lasciare una bottiglietta d’acqua in macchina perché può causare un incendio e distruggere tutto. Senza considerare le spiegazioni da fornire all’assicuratore e al perito al momento di riscuotere il premio.

Nelle formazioni antincendio

Sicuramente alcuni dei nostri lettori che si sottopongono per lavoro alle formazioni aziendali antincendio più moderne, avranno avuto modo di affrontare questo argomento. Negli Stati Uniti, addirittura, la prevenzione e le modalità di intervento per l’incendio da bottiglietta sono oggetto di formazione anche nelle scuole di polizia e nei pronto soccorso. Il principio per il quale l’auto prende fuoco è in verità molto semplice. La plastica della bottiglietta infatti, soprattutto se rigida e dura, funziona assieme al vetro della macchina come lente ustoria. Si vengono quindi a creare le condizioni per cui si forma l’incendio.

I tessuti e i sedili della macchina

Quindi, se i raggi solari colpiscono la plastica della bottiglietta e la luce del sole si rifrange nell’acqua contenuta, i tessuti e i sedili della macchina, possono prendere facilmente fuoco. Il nostro consiglio è pertanto quello di eliminare le bottigliette dalla macchina e sostituirle con dei termos. Nel caso in cui invece optiamo sempre per la bottiglietta in macchina, dobbiamo aver cura di lasciarla lontana dai sedili e da tutte le parti in tessuto della vettura. Guai a lasciare una bottiglietta d’acqua in macchina perché può causare un incendio e lasciarci letteralmente a piedi!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La plastica rovina il prodotto

Cogliamo anche l’occasione per ricordare comunque che la plastica soffre i raggi solari e il suo contenuto si danneggia gravemente a causa del caldo. Non per niente in queste settimane si susseguono le ispezioni degli enti preposti, per controllare nei supermercati il regolare stoccaggio delle bevande lontano dal sole. Pena: multe salatissime e rischio di sospensione della licenza commerciale.

Approfondimento

Come pulire i bidoni della spazzatura