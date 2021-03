Ci sono difetti e difetti. Se molti inestetismi ci costringono a diete ferree, prodotti costosissimi e nella peggiore delle ipotesi a interventi chirurgici, c’è n’è uno che è diventato una vera e propria moda. Parliamo di un’imperfezione dei denti abbastanza diffusa. Molti personaggi dello spettacolo ce l’hanno, eppure non hanno intenzione di liberarsene, visto che dà un tocco unico e seducente al loro sorriso. Quindi, guai a correggere questo difetto del sorriso ritenuto da tutti emblema di sensualità, perderemmo fascino e denaro. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Il fascino sensuale del diastema

Il difetto a cui facciamo riferimento è il diastema. Con questo termine viene descrive il piccolo spazio lasciato aperto tra i due incisivi, tipico di molti sorrisi. Mentre ad alcuni proprio non piace, molte star del cinema, della musica e del fashion ne hanno fatto il marchio di fabbrica della loro bellezza. Parliamo di personaggi del calibro di Lauren Hutton, Madonna, Elton John, ma anche del Principe Harry, Laura Pausini e Léa Seydoux. Insomma, tutta gente che non avrebbe problemi a richiedere un intervento del dentista. Eppure queste celebrità convivono con il loro difetto, che a poco a poco è diventato una loro forza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi il diastema è riconosciuto come tratto sensuale e ammaliante, che rende un sorriso diverso e memorabile. Guai a correggere questo difetto del sorriso ritenuto da tutti emblema di sensualità, potremmo perdere una buona dose di carica erotica.

Per chi, però, proprio non riesce a convivere con questo difetto ci sono delle soluzioni.

Come liberarsi dello spazio tra i due incisivi

C’è da dire che non tutti i visi sono uguali e alcuni tratti potrebbero cozzare con il sorriso a denti larghi. In più, ci sono dei casi in cui il diastema può portare a problematiche correlate. Parliamo di danni alla papilla interdentale o all’insorgere della così detta gengiva evolutiva.

In tal caso, è meglio correggere il difetto rivolgendosi al proprio dentista. I modi per chiudere lo spazio tra gli incisivi sono principalmente il restauro in composito, l’applicazione di faccette protesiche o la terapia ortodontica. La scelta di un metodo o l’altro non può essere autonoma, ma va concordata con il dentista. Questo capirà la causa del problema e saprà consigliarci la terapia migliore. In ogni caso, se proprio vogliamo liberarci del diastema, in pochi mesi potremo avere il sorriso che sogniamo.