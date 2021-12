Quale occasione migliore di un pranzo o una cena tra amici per stappare qualche buona bottiglia di vino? Magari gustando uno di questi 3 eccezionali vini economici premiati 3 Bicchieri Gambero Rosso per bevute indimenticabili. Quando però le bottiglie finiscono, l’istinto è quello di gettare i tappi di sughero non sapendo che invece potrebbero rivelarsi davvero utili in modi sorprendenti.

Infatti, anche se in pochi se lo aspetterebbero, guai a buttarli perché i tappi di sughero sono una miniera d’oro per queste funzioni domestiche.

Falsi miti

Se qualcuno si aspettava che il sughero fosse la soluzione ideale per un polpo morbido come il burro, ci spiace, ma non è così. La credenza nasce dal fatto che anticamente i polpi venivano cotti e venduti in piazza dai pescatori in un unico pentolone. Per non perderli ed essere sicuri che non venissero venduti da altri, i pescatori legavano i tappi al polpo rendendoli riconoscibili. Ecco da dove nasce questo falso mito.

Segreti in giardino

I tappi di sughero possono essere impiegati nel giardinaggio in 2 modi differenti. Il primo consiste nel tagliare il sughero in piccoli pezzi e mescolarlo al compost per ottenere terreno areato e drenante. In alternativa i tappi interi possono essere usati per evitare che le radici marciscano mettendoli tra vaso e sottovaso. Questo garantirà la giusta areazione, scongiurando i ristagni e mantenendo la giusta umidità.

Guai a buttarli perché i tappi di sughero sono una miniera d’oro per queste funzioni

Chi teme il freddo ed ha poca confidenza con l’accensione del camino farebbe bene a non buttare i tappi di sughero. Specialmente quelli più vecchi sono un’ottima esca per accendere il fuoco e, al contrario della carta, bruciano lentamente. Questo consente di sostituirli alla diavolina ad esempio. Mettendo un tappo di sughero acceso sotto un cumulo di legnetti avremo creato il perfetto spunto per un falò a prova di bomba.

Macchie di bruciato e tappi

Gli inconvenienti in casa sono davvero moltissimi e cosa c’è di meglio della saggezza delle nonne contro i problemi domestici? Infatti, i tappi di sughero possono essere utili nel rimuovere le macchie di bruciato dalle superfici in acciaio. Ad esempio possiamo eliminare le macchie di bruciato dalla piastra del ferro da stiro. Sarà sufficiente utilizzare un tappo di sughero bagnato nell’aceto di vino bianco e sfregarlo sulle macchie.

Idee per la casa

Spesso non vengono prese in considerazione, ma le decorazioni con tappi di sughero sono davvero eleganti. Possiamo ad esempio dare un tocco originale e ricercato alla casa riempiendone un’anfora o una teca trasparente. Allo stesso modo potremmo ricavarne dei bellissimi sottopentola incollandoli ad una tavola di compensato.

Approfondimento

Pochi conoscono il magico sacchetto che elimina i piccioni all’istante da tetto e terrazzo