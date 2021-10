Ogni stagione ha i suoi prodotti. Siamo in pieno autunno ed è tempo di funghi, zucca e castagne. Per quanto riguarda la frutta, è un trionfo di uva, fichi e cachi. Alimenti che scaldano il cuore e la mente grazie ai loro colori tipicamente autunnali e i sapori dolci.

I ritmi sempre più frenetici delle nostre giornate non ci permettono di andare a fare la spesa quotidianamente. In genere si va al supermercato una volta alla settimana e si fa una grande scorta di quel che serve.

Per molti prodotti, come pasta, riso, tonno in scatola, biscotti e cereali, non ci sono problemi. Con i freschi, invece, si corre di più il rischio che qualcosa vada a male. I cachi sono un frutto molto delicato. Pur facendo attenzione ad acquistarli belli sodi e senza ammaccature, possono maturare in fretta senza che riusciamo a consumarli freschi. Gettare via il cibo è sempre un dispiacere. Che fare dunque? Nelle prossime righe sveleremo due ghiotte soluzioni. Infatti, guai a buttare via i cachi troppo maturi perché possiamo realizzare 2 dolci pazzeschi e super veloci.

Torta morbida al cioccolato e cachi

In una ciotola bella grande, unire:

500 gr di polpa di cachi maturi;

85 gr di burro ammorbidito;

120 gr di zucchero;

2 tuorli.

Montare il tutto con una frusta. Dopo aver fatto ciò, aggiungere:

230 gr di farina;

40 gr di cacao amaro;

10 gr di lievito per dolci;

60 gr di gocce di cioccolato fondente.

Mescolare l’impasto e, all’ultimo, aggiungere gli albumi montati a neve ben ferma ed un pizzico di sale. Rimestare il composto con una spatola eseguendo movimenti dal basso verso l’alto. Una volta ottenuto un impasto liscio ed uniforme, versarlo in una teglia rivestita con carta da forno. Far cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 1 ora.

Vediamo ora invece un altro dolcetto autunnale.

Mousse di ricotta con salsa vanigliata ai cachi

Lavorare 500 gr di ricotta fresca con 70 gr di zucchero. Suddividere la crema ottenuta in singole coppette e conservare in frigorifero.

Nel frattempo, frullare la polpa di 3 cachi belli maturi ed aggiungere mezzo cucchiaino di vaniglia. Lavorare bene con una frusta.

Estrarre dal frigo le nostre ciotoline con la mousse di ricotta almeno 10-15 minuti prima di servirle. Decorare con due cucchiai di salsa ai cachi e qualche goccia di cioccolato fondente.

