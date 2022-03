Nell’armadio è facile trovare vestiti e accessori che non si mettono più e che si vorrebbero vendere, regalare o buttare. Questo accade soprattutto quando si decide di svuotare e pulire l’armadio, oppure si spostano tutti i vestiti per il cambio di stagione.

In queste occasioni, si potrebbero recuperare dal fondo dei cassetti anche dei vecchi collant smagliati o bucati. Invece di buttarli, si potrebbero usare come modo pratico per tenere la valigia ben sistemata durante un viaggio.

Spesso si scovano anche dei guanti spaiati o talmente logori che è impossibile indossarli di nuovo. Tuttavia, è un vero peccato buttarli perché possono tornare utili in casa.

Guai a buttare i vecchi guanti di lana usurati o spaiati perché hanno 3 geniali funzioni creative per la casa

Buttare le cose è sempre un dispiacere, soprattutto quando si potrebbero utilizzare in altri modi. Ne sono un esempio i giacconi a cui siamo più affezionati, ma che quando sono ormai troppo rovinati si possono riciclare in maniera originale.

Dare una nuova vita a dei vestiti o accessori che non si utilizzano più può dare grandi soddisfazioni. Si può evitare di rinunciare agli oggetti a cui si è affezionati e allo stesso tempo mettere alla prova la propria creatività. Senza contare che per molte persone può diventare un vero passatempo.

Come i guanti di gomma si trasformano in utilissimi oggetti per la casa, anche quelli di lana si possono riutilizzare in modo pratico e creativo.

Come riutilizzare la stoffa consumata in modo originale

Guai a buttare i vecchi guanti di lana, perché possono essere davvero utili in cucina o come accessori davvero particolari.

Un’idea facile da realizzare è sfruttarli per creare dei cappucci per i piedini delle sedie. Bisogna semplicemente tagliare una parte delle dita del guanto e metterle alla base delle gambe della sedia. Si possono adattare dando un paio di punti di cucitura, se necessario. Si eviteranno così strisciate sul pavimento e fastidiosi stridii.

Un altro utilizzo molto pratico è usare il guanto come vaso decorativo. Si può riempire con qualunque tipo di imbottitura, anche fai da te, e infilarci dei rametti secchi colorati a piacere o dei fiori finti. Appeso al muro, il guanto così trasformato diventerà una bellissima decorazione.

L’ultima idea prevede di creare degli accessori davvero originali partendo dai classici bracciali di legno. Bisogna prendere il braccialetto e infilarlo nel guanto di lana; quindi, si rivolta il guanto al centro per ricoprire il bracciale anche internamente. Si può quindi tagliare la parte di guanto in eccesso e cucire il tessuto per chiudere il bracciale. Può essere utile mettere prima uno strato di colla sul legno per far aderire meglio la stoffa.