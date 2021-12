Quanti oggetti abbiamo dentro i cassetti della nostra cucina che rimangono fermi li per tanto tempo? Ognuno di noi ne ha davvero tanti che rimangono lì fermi e inutilizzati o che, essendo vecchi e malandati, vanno a finire nel cestino. Quest’ultima azione può essere utile per far girare l’economia ma per le nostre tasche non lo è affatto.

Guai a buttare i vecchi e inutilizzati utensili da cucina perché possono avere nuova vita con queste simpatiche e semplici idee fai da te. Ne esistono di antichi o di cui abbiamo un ricordo d’infanzia e gettarli sarebbe davvero una bruttissima cosa.

Fantasia e manualità per rispettare i vecchi tempi

Il progresso ci ha aiutato molto, anche nel mondo della cucina: elettrodomestici che dimezzano i tempi di preparazione sono davvero indispensabili. È altresì vero che i vecchi utensili, alla vista, sono davvero bellissimi e riutilizzarli trasformandoli, ad esempio, in complementi di arredo è un’ottima idea.

Con i nostri suggerimenti libereremo spazio in cucina, senza buttare via nulla, rivisitando gli utensili in disuso in modo creativo.

Vediamo allora queste trovate di riutilizzo creativo, che non andranno a distruggere gli oggetti, bensì trasformarli in qualcosa di nuovo. Le stupende grattugie con il manico di una volta, sostituite da quelle elettriche, sono oggetti ormai obsoleti. Ma se, dopo averle rese sicure, le appendiamo alla parete di fronte ad una scrivania possono essere sfruttate come portapenne. Non finisce qua, infatti potrebbero essere dei modernissimi vasi o, meglio ancora, con una lampadina interna, una bellissima lampada.

Come abbiamo visto, anche solo con un utensile inutilizzato ne possiamo creare di innumerevoli.

Di forchette dentro una cucina ne girano tantissime: nuove, vecchie, ereditate da mamma o nonni. E quelle più vecchie inevitabilmente vengono scartate. Ma grazie alla loro elasticità e con un po’ di nostra manualità potremmo trovare diverse soluzioni creative. Piegando il manico all’insù e attaccando con un chiodino la parte dei denti ad una stecca di legno avremo un particolare appendiabiti. Piegando, invece, i 2 denti laterali in avanti e i 2 centrali all’indietro otteniamo un portafoto che lascerà a bocca aperta i nostri ospiti.

Anche i vecchi scolapasta hanno diverse possibilità di riutilizzo. Alcune ne abbiamo già descritte in un articolo passato ma altre sono state tralasciate. Ad esempio, capovolgendo lo scolapasta, meglio se vecchio e di metallo, possiamo sfruttarlo come supporto per degli spiedini in una cena in piedi o in un aperitivo.