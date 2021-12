Le festività natalizie si stanno oramai avvicinando con una velocità vertiginosa, e molti di noi stanno già pensando ad addobbare casa e a fare i regali in anticipo. In occasione dell’Immacolata, molti si accingono a preparare l’albero di Natale, mettendo le lucine e le palline colorate. Ancora prima, però, c’è la trepidazione per l’attesa dell’arrivo di Gesù Bambino, racchiusa nell’usanza del calendario dell’Avvento. Vediamo, dunque, come crearlo noi quest’anno con entusiasmo e con l’aiuto di materiali particolari. Infatti guai a buttare i rotoli di carta igienica, ecco un modo originale per creare un calendario dell’Avvento a costo zero. Vediamo subito come possiamo utilizzare questi materiali di scarto per trascorrere dei momenti divertenti in famiglia.

Le svariate idee per un riciclo natalizio divertente ed economico

Il riciclo è sempre una piccola azione virtuosa, che a tratti può dare anche spazio alla fantasia e all’estro artistico. Questo vale soprattutto per questo periodo dell’anno, dove si possono realizzare veramente delle belle decorazioni anche con ciò che abitualmente butteremmo nel cestino. Ad esempio è un peccato buttare le lampadine fulminate perché possono diventare un’originale decorazione per l’albero di Natale. Allo stesso modo guai a buttare le bottigliette in vetro, possono diventare una originalissima decorazione di Natale a costo zero. In questo modo potremo dare nuova vita a degli oggetti che oramai sono arrivati a fine corsa. Ridurremo così la spirale di spreco e consumismo, in cui siamo abituati a vivere.

Per realizzare questo lavoretto bastano semplicemente i “torsoli” di cartone della carta igienica, che spesso si lasciano in bagno, in attesa di gettarli via. Mettendone da parte 24 si può realizzare, però, un piccolo calendario dell’Avvento fai da te che coprirà dal 1 di dicembre fino alla Vigilia. A questo punto basta munirsi di carta regalo, di pennarelli indelebili e di fantasia. Al posto del classico cioccolatino che si trova in quelli del supermercato, si possono inserire dei piccoli pensieri dedicati ad ogni giornata. Possono essere di svariati tipi ma devono essere abbastanza corti e leggeri da essere sigillati all’interno del piccolo cilindro. Questo va poi incartato e sulla superficie va disegnato il numero corrispondente alla data in cui lo si scarterà. Tutti questi contenitori andranno inseriti in una cesta, dove ogni giorno ci si divertirà a pescare il numero giusto.

