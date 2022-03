Guai a buttare gli elastici vecchi perché possono essere utilissimi per salvare dei vestiti e rendere il look ancora più indimenticabile

Molte volte troviamo gli angoli delle nostre case carichi di oggetti inutili. Spesso e volentieri in questo periodo di pulizie di primavera, molti di noi si risolvono subito a buttarli in modo da avere più spazio libero. Peccato però che molti di questi possono risultare veramente utili. Abbiamo già fatto vari esempi su come riutilizzare degli oggetti che in fin dei conti sembrano inutili e abbiamo dato dei suggerimenti per dare loro una seconda vita in altre vesti.

Un esempio su tutti sono i fogli di alluminio avanzati. Questi possono essere utilizzati per pagare meno di riscaldamento. Passiamo però nel dettaglio agli elastici, sia a quelli per capelli che a quelli in gomma. Infatti, guai a buttare gli elastici vecchi perché possono diventare utili per mantenere al meglio i propri vestiti. Scopriamo insieme in quale modo.

Come utilizzare gli elastici

Ci sono molti materiali che si prestano a essere riutilizzati sia per tenere in ordine la casa che per tenere in ordine i vestiti. Ad esempio, sono molto utili le linguette delle lattine per tenere in ordine l’armadio. Invece gli elastici possono aiutarci a compattare certi vestiti nel cambio di stagione oppure a tenere meno spazio in valigia. Però, quando sono applicati al look, l’uso più comune è quello che ci permette di chiudere dei pantaloni diventati fuori taglia. Basta infatti attorcigliarli attorno al bottone e poi farli passare all’interno del buco e fissarli. Ce ne sono però molti altri.

Guai a buttare gli elastici vecchi perché possono essere utilissimi per salvare dei vestiti e per rendere il look ancora più indimenticabile

Gli elastici possono anche essere utilizzati per accorciare le cinture troppo lunghe e per evitare l’effetto cadente della parte non assicurata. Infatti, l’elastico può semplicemente rappresentare un passante in più e contribuire a tenere fermo il cinturino. È anche utile per le giacche con le maniche troppo lunghe. Basta infatti infilarlo nell’avambraccio e tirare su il tessuto in eccesso, ottenendo subito così una manica a tre quarti.

Infine, se il vestito é troppo largo è questo il procedimento da seguire. È necessario indossare l’abito e tirarlo su in modo da poter lavorare sulla parte a contatto con la pelle. Posizionare un cerchietto vicino al punto vita e fissarlo con un elastico. L’abito si sarà automaticamente ristretto evidenziando il punto vita. Se non si dispone di un piccolo cerchio di metallo basta utilizzare un orecchino rimasto spaiato oppure un braccialetto rigido. In questo modo cambierà tutto l’abito nel suo complesso.

