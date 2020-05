Guadagni sicuri con un ETF obbligazionario di altissima qualità. Si può guadagnare con le obbligazioni, e molto meglio di quanto si pensi, lo sapevate? Il PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MIL:MINT) è un ETF a basso costo, a gestione attiva, che cerca un reddito corrente superiore alla media dei fondi comuni d’investimento del mercato monetario. Lo fa detenendo un insieme di debiti di alta qualità e a brevissimo termine, denominati in dollari statunitensi, di emittenti americani o esteri.

L’ETF, che mira a mantenere la sua durata media al di sotto di un anno, investe esclusivamente in titoli Investment Grade. Oltre al debito statunitense, gli investitori acquisiscono anche un’esposizione a titoli denominati in dollari di altri paesi sviluppati e dei mercati emergenti. Dal punto di vista della liquidità, non c’è niente di meglio di MINT nel settore del reddito fisso. Fidatevi. Il suo rapporto costi/benefici è ragionevole (0,36% di costo annuo). L’ETF ha rapidamente accumulato notevoli attivi, il che lo rende uno degli ETF a gestione attiva di maggior successo mai lanciati.

Inoltre ha un beta di 0,16, il che vuol dire che è infinitamente meno rischioso del mercato, e distribuisce un buon dividendo, del 2.48% annuo. Questo ETF ha conosciuto una notevole tendenza al rialzo negli ultimi anni. Anche con la recente correzione complessiva del mercato, MINT ha quasi recuperato tutto ciò che aveva perso a causa della pandemia (è solo a -2,50% dai massimi), dimostrando la sua resilienza e la sua buona gestione.

L’ETF ha 12,8 miliardi di dollari in gestione, 742 partecipazioni e uno spread medio dello 0,01%. Il suo rapporto costi/benefici è dello 0,36%, come detto, il che indica che è poco costoso rispetto ad altri ETF a gestione attiva. MINT è stato progettato per fornire conservazione del capitale, liquidità e un maggiore potenziale di rendimento rispetto ai tradizionali investimenti in cash, in cambio di un modesto aumento del rischio.

Fornisce inoltre diversificazione e attenuazione del rischio di ribasso in mercati volatili (come visto dal suo pronto recupero), con una scarsa esposizione al rischio di tasso d’interesse. L’ETF offre anche l’accesso al team di gestione della liquidità di PIMCO, uno dei migliori del mondo.

In breve, MINT è un ETF gestito attivamente, che fornisce un reddito e un potenziale di rendimento totale maggiore rispetto ai corrispettivi del mercato monetario, investendo in titoli di debito a breve termine. Di meglio, a questi livelli, e per questa tipologia di prodotti, non potete trovare.