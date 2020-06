Nell’ultima settimana sui mercati azionari abbiamo assistito ad un fenomeno preciso. Per la prima volta dallo scoppio della crisi le Borse europee hanno chiuso una settimana con una performance migliore rispetto alla Borsa americana. Tra le Piazze del Vecchio Continente, quella che nell’ultimo mese ha guadagnato maggiormente è Francoforte. Da inizio maggio ci sono stati guadagni da record per la Borsa tedesca: ecco perché adesso conviene investire su Angela Merkel

Partiamo dai dati, che ci aiutano a capire le tendenze di fondo del mercato. Nell’ultimo mese l’indice Dax (XTR-DAX) della Borsa tedesca ha guadagnato il 19% contro il 17% della Borsa Italiana. Nello stesso periodo la Borsa di Parigi ha guadagnato il 15% e quella di Londra poco più del 9%. Perché la Borsa tedesca si è comportata meglio rispetto alle altre? A questa domanda la risposta viene dalle decisioni prese dal governo guidato dalla Cancelliera Angela Merkel per sostenere l’economia del Paese.

La spinta alla Borsa arriva dall’enorme piano di aiuti per l’economia di Berlino

Fino ad oggi il governo tedesco ha messo a disposizione della propria economia aiuti per quasi 1500 miliardi. L’ultimo piano di sostegno è stato approvato dal Parlamento pochi giorni fa. Prevede tagli all’IVA dal 19% al 16% per tutto il 2020, un sussidio di 300 euro per ogni figlio e nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche.

Questi aiuti si aggiungono ai 200 miliardi già stanziati a favore di dipendenti e lavoratori autonomi. Ai 600 miliardi di garanzie a fronte di prestiti offerte alle piccole e medie imprese. Ai 500 miliardi di liquidità sempre a sostegno della piccola e media impresa.

Per capire le dimensioni dell’operazione basti sapere che 1500 miliardi corrispondono al 40% del Pil annuale tedesco. E che in tutto il mondo solo gli Stati Uniti hanno stanziato per la propria economia una cifra superiore, pari a 2000 miliardi. Ma gli USA hanno una popolazione che è 4 volte quella tedesca

Ecco perché la Borsa tedesca è destinata a nuovi record storici

Di fronte a questi dati non è difficile capire perché la Borsa tedesca verrà premiata nei prossimi mesi rispetto agli altri mercati europei. L’economia tedesca è fortemente indiziata ad uscire prima è meglio dalla recessione rispetto agli altri Paesi europei. Quindi è logico pensare che nelle prossime settimane gli investimenti premieranno molto di più la Borsa di Francoforte delle altre Piazze continentali.

Inoltre occorre tenere in considerazione che prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, il Dax aveva realizzato un massimo storico a 13.790 punti circa. Attualmente l’indice tedesco ha fatto segnare un massimo degli ultimi due mesi a 12.860 punti. Quindi è ad appena 1000 punti dal massimo storico. È molto probabile che l’indice nelle prossime settimane lo raggiunga e segni un nuovo record a 14.000 punti, per poi puntare verso i 15.000.