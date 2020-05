Guadagnare soldi con un’operazione di trading a basso rischio

Quando sui grafici si materializzano operazioni di trading a basso rischio che permettono di guadagnare soldi, allora bisogna sfruttarle.

È quanto sta accadendo sul grafico di El.En dove ci sono le condizioni per rischiare meno dell’1%, ma con un potenziale guadagno di oltre il 30%.

La società, leader nello sviluppo e produzione di laser per applicazioni medicali e industriali, ha visto un primo trimestre del 2020 debole soprattutto a causa del lockdown in Cina. L’azienda fiorentina, infatti, è molto basata nella super potenza asiatica e l’andamento delle società cinesi è stato quello che più ha inciso sulla complessiva flessione di fatturato e redditività. D’altra parte il territorio cinese è stato il primo ad essere colpito dalla pandemia in maniera intensa e per quasi tutto il trimestre. Questo aspetto, però, potrebbe nel prossimo futuro tramutarsi in un vantaggio.

Il mercato cinese, infatti, potrebbe essere il primo a riprendersi portando notevoli vantaggi ai conti dei El.En.

In questo modo il secondo trimestre potrebbe portare a un recupero che già si è visto durante il mese di aprile. L’andamento delle prime sei settimane del secondo trimestre del 2020 lascia intravedere, rispetto al primo, un rallentamento marcato delle vendite del settore medicale e un sostanziale recupero nel settore industriale.

Come si possono guadagnare soldi sfruttando i futuri movimenti del titolo?

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario El.En

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 20 maggio in ribasso dello 0,91%, rispetto alla seduta precedente, a quota 19,58€.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma le ultime due sedute hanno mostrato una notevole debolezza della spinta rialzista. Il titolo, quindi, si trova di fronte a un bivio. La tenuta del supporto in area 19,605€ e successiva rottura un chiusura di giornata di area 20,777€ (I° obiettivo di prezzo) aprirebbero le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 26,944€ per un rialzo di circa il 30%.

Viceversa, la sua rottura, confermata da una chiusura di seduta sotto area 18,872€, aprirebbe a una discesa di circa il 30%.

D’altra parte ill rischio di entrare al rialzo o al ribasso con gli stop indicati è molto basso.

Siamo, quindi in presenza di un’operazione di trading dal potenziale interessante e dal rischio contenuto, circa il 3% nel caso peggiore.

Approfondimento

Per approfondimenti sul titolo El.En clicca qui.