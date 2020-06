Guadagnare soldi con una materia prima che promette rialzi a doppia cifra

Guadagnare soldi con una materia prima con non sia il petrolio è possibile. Il natural gas (clicca qui per le quotazioni), infatti, ha raggiunto nuovi minimi storici dai quali potrebbe ripartire un rialzo a doppia cifra. Tuttavia una posizione rialzista non è libera da pericoli.

Nelle prossime sezioni, quindi, andiamo a individuare i livelli da monitorare con attenzione sui diversi time frame per capire se le quotazioni continueranno a scendere oppure invertiranno al rialzo.

Natural Gas: analisi grafica e previsionale sul time giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma per avere la conferma definitiva bisognerà attendere una chiusura giornaliera superiore a $1,7091. In questo caso il I° obiettivo di prezzo si trova in area $1,8908 per un rialzo del 15% dai livelli attuali.

A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area $2,1866 (II° obiettivo di prezzo) e in area $2,4781 (III° obiettivo di prezzo).

Chiusure giornaliere a $1,597 farebbe definitivamente accantonare l’ipotesi rialzista e spingerebbe le quotazioni verso nuovi minimi storici.

Natural Gas: analisi grafica e previsionale sul time settimanale

Le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in area $1,687. Ci sono, quindi, elevatissime probabilità che si possa quanto meno assistere a un rimbalzo delle quotazioni. in questo caso il rialzo potrebbe arrivare almeno fino in area $1,8962. Su questo livello si decideranno le sorti di medio periodo delle quotazioni. Chiusure settimanali superiori farebbero invertire la tendenza al rialzo con obiettivi rialzisti molto interessanti e indicati in figura con le linee tratteggiate.

In caso contrario dovremmo andare a ricalcolare i nuovi obiettivi ribassisti.

Natural Gas: analisi grafica e previsionale sul time mensile

Sul time frame mensile la tendenza in corso è ribassista è potrebbe proseguire fino in area $1,3. Tuttavia non sono esclusi rimbalzi fino in area $2,08. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione rialzista di lungo periodo. Attendere, quindi, la chiusura di giugno per trarre conclusioni per eventuali investimenti di lungo periodo.

Conclusioni

La tendenza generalizzata è rialzista, ma sul giornaliero e settimanale sono possibili rimbalzi fino in area $1,89. Chiusure settimanali, anticipate da chiusure giornaliere, superiori a questo livello farebbero esplodere al rialzo le quotazioni del Natural Gas. Si potrebbero creare, quindi, le condizioni per guadagnare soldi investendo al rialzo sul natural gas.

