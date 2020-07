Guadagnare oltre il 200 % sfruttando la guerra in corso tra i soci di ePrice

La guerra in corso tra il fondatore di ePrice Paolo Aino e Matteo Arpe potrebbe far guadagnare oltre il 200 % agli azionisti del titolo. Andiamo, però, per gradi e cerchiamo di ricostruire le vicende che hanno portato alla situazione attuale.

Secondo le indiscrezioni, Paolo Aino si sarebbe dimesso per evitare un’azione di responsabilità che Matteo Arpe stava preparando nei suoi confronti. La lotta tra i due ha origini lontane con Arpe che avrebbe approfittato del richiamo arrivato dalla Consob nei confronti dell’azienda di e-commerce per, si legge in un comunicato stampa della società, “non conformità della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 alle norme che ne disciplinano la redazione”.

Nella nota della Consob, in particolare, si chiede:

conto delle carenze e delle criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio di cui sopra; dei principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo; l’illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma – corredata dei dati comparativi – degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto del primo semestre 2019, per i quali è stata fornita un’informativa errata.

Che la situazione sia incandescente e possa sfuggire di mano è, a questo punto, un’eventualità molto probabile. Ragion per cui Borsa Italiana ha annunciato ieri che dal 2 luglio 2020, non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo.

Guadagnare oltre il 200 % con ePrice: analisi grafica e previsionale

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 0,33€ in ribasso del 5,71% rispetto alla seduta precedente.

Il titolo sembra volersi riprendere dai minimi di marzo e la tendenza in corso sta per volgere al rialzo. L’ostacolo che si frappone a questo scenario è costituito dalla resistenza in area 0,34249€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni vero il I° obiettivo di prezzo in area 0,51541€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,08€ per un potenziale rialzo di oltre il 200% dai livelli attuali.