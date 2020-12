Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Guadagnare investendo nel settore media è ancora possibile? Guardando ai grafici de Il Sole 24 Ore la risposta è sì. Si stanno creando, infatti, le condizioni affinché si possa partire per un rialzo di lungo periodo dal potenziale rialzista del 200%.

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono indicazioni incoraggiante, ma non è una sorpresa. Il titolo, infatti, viene da una periodo molto difficile.

L’unico analisti che copre il titolo, invece, ha un consenso Outperform con un prezzo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Secondo l’analisi grafica e previsionale guadagnare investendo nel settore media è ancora possibile

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 0,4695 euro, in ribasso del 2,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma la seduta del 7 dicembre potrebbe provocare un ritracciamento fino in are 0,449 euro. D’altra parte sono già diversi giorni che le quotazioni stanno indugiando in prossimità di area 0,476 euro.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e indicano un potenziale rialzo tra il 50% e il 60%.

I ribassisti, invece, prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0.449 euro. Da notare che già da qualche giorno lo Swing Indicator è al ribasso, per cui lo scenario che vede un ribasso di brevissimo è quello più probabile.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista ed è sostenuta sia da un segnale del BottomHunter che da uno dello Swing Indicator. Non dovrebbero esserci, quindi, problemi nel raggiungere gli obiettivi rialzisti indicati in figura. Anche in questo caso il potenziale rialzo è tra il 50% e il 60%.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,4385 euro.

Time frame mensile

È nel lungo periodo, però, che investire su Il Sole 24 ore potrebbe essere un affare. Come si vede dal grafico, infatti, dopo il raggiungimento dell’obiettivo ribassista in area 0,432 euro, le quotazioni hanno reagito e si stanno portando verso la resistenza in area 0,499 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello rafforzerebbe lo scenario che ha come massima estensione rialzista area 1,211 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale guadagno del 200%.

Una conferma in tal senso si avrebbe con in segnale rialzista dello Swing Indicator che, come vediamo dalla figura, ha creato tutte le condizioni affinché nei prossimi giorni si possa avere un segnale di acquisto.

I ribassisti riprenderebbero il sopravvento nel caso di una chiusura mensile inferiore a 0,432 euro.

Approfondimento

Tiscali, un titolo azionario sottovalutato del 92%, sotto la lente dell’analisi grafica