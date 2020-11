Dopo mesi di grande sofferenza tornare a guadagnare in Borsa sulle ali di Boeing si può. La società, infatti, negli ultimi mesi ha molto sofferto a causa, principalmente, di due ragioni: la pandemia che ha ridotto al minimo il traffico aereo e il veto al volo degli aerei 737 Max.

Nelle ultime settimane le notizie che un vaccino è più vicino e che l’autorità federale USA ha riammesso al volo i 737 Max hanno dato una fortissima spinta alle quotazioni del titolo Boeing.

Probabilmente non c’è stato ancora tempo per gli analisti di “digerire” queste nuove informazioni. Il consenso medio, infatti, è ancora Hold con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. Se, invece, si confrontano le attuali quotazioni con il fair value si nota una sottovalutazione del 30% circa.

Guadagnare in Borsa sulle ali di Boeing: gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Boeing (NYSE:BA) ha chiuso la seduta del 19 novembre a quota 1205,67 dollari in rialzo del 1,17% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici la tendenza in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile e le ultime barre hanno anche mostrato volumi in rialzo.

Secondo le proiezioni in corso le quotazioni sono dirette verso obiettivi superiori ai 500 dollari, per cui il titolo ha un potenziale rialzista di oltre il 100%. Un segnale negativo contro una prosecuzione del rialzo si avrebbe nel caso di chiusure settimanali inferiori a 187,5 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

