Guadagnare in Borsa con una banca già tornata ai livelli di inizio anno

Per guadagnare in Borsa uno degli elementi è quelli di sapere scovare le società più resilienti alle difficoltà, soprattutto quelle completamente impreviste.

Nei giorni scorsi Ennio Doris ha dichiarato

“A maggio stiamo vedendo un ritorno ai livelli dei primi due mesi dell’anno. La nostra clientela è ripartita”

Questa notizia potrebbe dare carburante per il rialzo di una società che durante gli ultimi tre mesi, quelli della pandemia, ha avuto una performance superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. A titolo di esempio, negli ultimi 30 giorni ha guadagnato il 7,5% a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno guadagnato lo 0,3% e il 2,9%, rispettivamente.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio sul titolo è Overweight con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Un altro aspetto che potrebbe far guadagnare in Borsa con Banca Mediolanum è la sua sottovalutazione in base ai multipli di PE. La banca della famiglia Doris, infatti, quota a 7,8 volte gli utili a fronte di un settore di riferimento che quota a 14,6x.

Da notare che la famiglia Doris è anche azionista di Mediobanca. Il titolo azionario, quindi, potrebbe risentire delle conseguenze del tentativo di Leonardo Del Vecchio di scalare la banca di Piazzetta Cuccia.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Mediolanum

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 29 maggio in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente, a quota 5,99€.

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista, time frame settimanale, che ha un solo ultimo ostacolo in area 6,1771€ lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 7,5025€. Il raggiungimento di questo livello significherebbe un rialzo di circa il 25% dai livelli attuali. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 10,983€ (II° obiettivo di prezzo) e 14,4697€ (III° obiettivo di prezzo).

Solo chiusure settimanali inferiori a 5,3588€ metterebbero in crisi lo senario rialzista.

Approfondimento

