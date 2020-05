Guadagnare il 25 % con Anima Holding, ma il potenziale rialzista è di oltre il 150%

Guadagnare il 25 % investendo sulle azioni Anima Holding potrebbe essere il minimo visto che graficamente il potenziale rialzista è di oltre il 150%.

Questa impostazione grafica è sostenuta dai dati del primo trimestre del 2020 di cui abbiamo riportato in un precedente articolo (clicca qui per leggere). Il dato saliente è che, nonostante il lockdown, il gruppo ha riportato un aumento della raccolta. Un risultato ottimo che come scrivevamo “potrebbe essere la benzina del rialzo”. I fatti ci hanno dato ragione con il titolo che negli ultimi 30 giorni ha guadagnato il 26,7% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato solo l’8,7% e un mercato italiano che ha guadagnato il 3,6%.

L’esplosione rialzista si fermerà qui?

Crediamo di no e a supporto di questa affermazione c’è tutta una serie di punti di forza che dovrebbero sostenere le quotazioni di Anima Holding.

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti.

Grazie ad una solida situazione finanziaria, l’azienda dispone di un notevole margine di manovra per gli investimenti.

L’attività del gruppo ha un’elevata visibilità per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il patrimonio netto rimangono simili.

Con un rapporto P/E a 10,7 per l’anno in corso e a 10,16 per il prossimo anno, i multipli di utile sono molto interessanti rispetto alla concorrenza.

Per l’ultima settimana, la previsione dell’utile per azione è stata rivista al rialzo. Secondo recenti stime, gli analisti danno una panoramica positiva del titolo

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questa azione tanto che il consenso medio è BUY, comprare subito.

Come guadagnare il 25 % con Anima Holding secondo l’analisi grafica e previsionale?

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 3,48€ in rialzo del 4,76%, rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista, time frame settimanale, che è lanciata verso i I° obiettivo di prezzo in area 4,3534€. Se questo livello dovesse essere raggiunto le quotazioni Anima Holding avrebbero guadagnato circa il 25% dai livelli attuali. Gli obiettivi successivi si trovano in area 6,7126€ (II° obiettivo di prezzo) e 9,0628€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di oltre il 150%.

Lo scenario rialzista verrebbe messo in discussione da chiusure settimanali inferiori a 2,9013€.