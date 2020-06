Guadagnare il 125 % con Intesa Sanpaolo? A breve potrebbero crearsi le condizioni per un’esplosione rialzista

Affermare che si possa guadagnare il 125 % con Intesa Sanpaolo potrebbe sembrare una boutade, ma è proprio quello che suggerisce l’analisi grafica e previsionale. Chiaramente l’investitore saggio non si catapulta sulla piattaforma di trading online dopo aver letto il titolo, ma legge e comprende le condizioni soddisfatte le quali si può partire per una tale esplosione rialzista.

Prima di indagare le condizioni che potrebbero portare a guadagnare il 125 % con Intesa Sanpaolo, facciamo una panoramica sulle vicende che vedono coinvolta la banca.

Sicuramente il fronte più caldo è quello della OPS su UBI Banca di cui abbiamo scritto qualche giorno fa (La guerra in corso su UBI Banca che impatto avrà sul settore bancario italiano?). Come scrivevamo in questo articolo l’Antitrust ha avviato una procedura il cui esito è ancora da definire.

Intanto i vertici di UBI Banca cercano di forzare la mano mettendo in dubbio l’opportunità dell’operazione. Ad esempio Letizia Moratti, presidente di UBI Banca, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa

Il consolidamento è un processo giusto a livello europeo e italiano, a patto che la concentrazione non limiti la concorrenza. Altrimenti sarebbe un fenomeno negativo per imprese e famiglie

Analogo concetto è stato ribadito dall’amministratore Victor Messiah in un’intervista a La Repubblica

C’è un’innegabile asimmetria informativa tra chi ha lanciato l’Offerta, e può parlare quando e quanto vuole per spiegarne gli aspetti positivi, e la società bersaglio in attesa di conoscerne il contenuto e sotto passivity rule

La situazione, quindi, è in continua evoluzione e il news flow sulla OPS potrebbe avere un notevole impatto sull’andamento delle quotazioni di Intesa Sanpaolo

Analisi grafica e previsionale sul titolo Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 3 giugno in rialzo del 2,97% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime settimane sono state di forte rialzo sul titolo che si appresta a rompere la resistenza in area 1,62109€ (in quest’ottica monitorare la chiusura del 5 giugno). C’è poi da notare un altro aspetto molto importante. Sui livelli attuali si formerebbe un segnale di BottomHunter con tutte le sue conseguenti implicazioni rialziste.

Il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 2,12726€ a quel punto diventerebbe molto probabile. Alla sua rottura, poi, le quotazioni si dirigerebbero verso il II° obiettivo di prezzo in area 2,94748€. La massima estensione del rialzo si trova in area 3,77139€ per un potenziale rialzista del 125% dai livelli attuali.