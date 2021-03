Il sogno di molti è quello di poter lavorare direttamente da casa. Ancora meglio se possiamo scegliere che orari fare e quando e se lavorare. Per fortuna vanno sempre più di moda le professioni freelance. Con gli sviluppi tecnologici sempre più italiani hanno iniziato a fare un lavoro che fino a pochi anni fa non esisteva. Ecco perché guadagnare da casa con lo smartphone in piena libertà è oggi possibile con questo lavoro.

La tecnologia ha bisogno di noi

Negli ultimi anni nelle nostre case hanno iniziato a spuntare nuovi elettrodomestici. Aiutandoci e semplificandoci la vita, questi nuovi prodotti sono ormai molto diffusi. Parliamo proprio degli assistenti intelligenti, tra cui spicca Alexa. Come per magia, queste scatolette sono infatti in grado di comprendere i nostri ordini e le nostre domande e di risponderci.

Ma come fanno? Alle spalle hanno lunghi anni di sviluppi tecnologici e studi. Tra questi spicca quelli in cui alla macchina viene insegnato a riconoscere i vari segnali vocali. E qui che entriamo in gioco noi. Per diventare sempre più affidabili gli assistenti intelligenti hanno bisogno di imparare a riconoscere i vari tipi di voce, di accenti e a capirci anche quando facciamo un errore.

Un nuovo lavoro rivoluzionario

Guadagnare da casa con lo smartphone in piena libertà è oggi possibile con questo lavoro, anzi lavori. Sono infatti due i lavori che possiamo fare in questo ambito. Sono molte le aziende che hanno bisogno di italiani che, direttamente dallo smartphone, forniscano materiale per insegnare alle intelligenze artificiali a capirci al meglio. Il primo lavoro consiste nel leggere dei brani a voce alta e registrarci. Questa registrazione, comprensiva di errori e inflessioni dialettali, ha poi bisogno di un altro passaggio.

Qui entrano in gioco i transcriber, che trascrivono quello che sentono nella registrazione. È proprio con questo materiale che le aziende possono insegnare alle intelligenze artificiali a riconoscere i nostri comandi, errori inclusi. Questi lavori possono essere fatti da smartphone o computer comodamente da casa. Attenzione però, sono perfetti per arrotondare ma spesso non ci permettono di guadagnare più di qualche centinaia di euro.