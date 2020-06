Guadagnare con i titoli dell’”industria del peccato”: una prospettiva affascinante. L’industria del tabacco può essere insultata e vilipesa da alcuni, ma è stata vero e proprio oro colato per gli investitori, per gran parte della sua storia. Nel corso del XX secolo, i titoli azionari del tabacco sono stati tra i più performanti. Questo perché hanno beneficiato di un prodotto che crea dipendenza, altamente redditizio e a prova di recessione, nonché della reputazione di offrire generosi dividendi agli investitori.

Tutte cose vere, peraltro.

Infatti Altria Group (NYSE:MO), proprietario nazionale del marchio Marlboro, è stato il titolo più performante sul mercato dal 1968 al 2017, inclusi i dividendi reinvestiti. Il produttore di sigarette ha restituito una media annua del 20%, in questo periodo. Per darvi l’idea di che cosa possiate esservi persi, 10.000 $ investiti in Altria nel 1968 sarebbero stati 14.697.715,68 $ a fine 2017. Sì, avete letto bene, oltre 14 milioni e mezzo di dollari. Senza fare niente. Guadagnare con i titoli dell’”industria del peccato” è quindi possibile, ed è una prospettiva affascinante.

Oggi, tuttavia, le aziende produttrici di tabacco devono affrontare una nuova serie di sfide. Le percentuali di chi fuma sono costantemente in diminuzione in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in un contesto di preoccupazioni sanitarie e di normative sempre più severe. Di conseguenza, l’industria ha cercato di fare perno su prodotti di nuova generazione, come le sigarette elettroniche e i vaporizzatori. prodotti che evitano alcuni degli inconvenienti delle sigarette, come l’odore, e sono percepiti da alcuni come migliori per la salute. Alcuni operatori hanno guardato anche oltre il tabacco, collaborando con le compagnie che vendono marijuana. Ovviamente, cioè è stato fatto nel tentativo di catturare la crescita esplosiva in un settore che presenta una serie di somiglianze con il tabacco.

I titoli azionari del tabacco comportano tuttavia una serie di rischi, tra cui l’aumento della regolamentazione e il calo dei tassi di fumo. Pertanto, la crescita dei ricavi e dei profitti è stata lenta ultimamente, ma queste azioni sono ancora interessanti per gli investitori. Perché? Perché i loro profitti e i dividendi sono stati così affidabili. Nel frattempo, gli investitori sperano che i prodotti della prossima generazione portino alla fine a una crescita più forte.

Un’ondata di consolidamento del settore ha lasciato solo tre grandi protagonisti del tabacco: Altria, Philip Morris International e British American Tobacco. Con un minor numero di concorrenti, queste aziende sono state in grado di aumentare i prezzi per generare maggiori profitti, anche se i volumi delle sigarette sono diminuiti. Dopo le tre grandi, ci sono alcuni titoli più piccoli, che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione, tra cui Imperial Brands e Vector Group. La maggior parte della discussione sui titoli del tabacco si concentra sulle sigarette tradizionali e sui prodotti di nuova generazione. Ma vale la pena notare che queste aziende producono anche prodotti senza fumo, come il tabacco da masticare. Ma anche sigari, tabacco da pipa e accessori come le cartine per fabbricarsi le sigarette da soli.

L’industria del tabacco è in evoluzione

Le aziende del tabacco si trovano tutte ad affrontare lo stesso enigma, in questi giorni. Anche se le sigarette tradizionali sono molto redditizie, il business è in declino e ci si aspetta che rimanga tale. Hanno bisogno di trovare un nuovo modo per crescere e diversificare il loro business. Gli investitori potrebbero voler considerare di investire in un paniere di azioni di questo tipo per ottenere un’esposizione a diverse strategie di crescita, e per ridurre il rischio. Gli investitori orientati al reddito possono ancora contare sulle aziende del settore del tabacco per ottenere risultati, ma non ci si può nascondere come il percorso di crescita del settore sia incerto.