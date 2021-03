Magari un giorno mangeremo un formato di pasta secca disegnato proprio da noi. Questo sogno potrebbe trasformarsi in realtà veramente a stretto giro perché Barilla ha lanciato un particolare contest soprattutto remunerativo. Infatti uno dei nostri Lettori potrà guadagnare 4.000 euro disegnando un nuovo formato di pasta. Perciò vale la pena leggere l’articolo fino in fondo in modo da scoprire come fare per partecipare a questa esperienza unica e innovativa ma soprattutto gratificante.

Al via il contest

Il contest è già partito e per presentare i nuovi formati di pasta secca c’è tempo fino al 4 giugno 2021. Barilla chiede ai suoi stessi consumatori di ideare forme innovative ed eventualmente utilizzare materie prime alternative rispetto a quelle più comuni. Dunque non è da escludere che a breve, la semola di grano duro oppure la semola di grano duro integrale non siano più i soli ingredienti base per fare la pasta secca.

Barilla vuole portare una ventata di novità nel mercato della pasta e si rivolge ai suoi consumatori. Perciò chi ha intenzione di mettersi in gioco ha tutto il tempo per farlo. Continuando a leggere questo articolo troverà alcune informazioni generali per la corretta realizzazione dei progetti.

Linee guida

Logicamente in questo contest l’estro e la fantasia fanno la differenza ma bisognerà comunque rispettare determinati canoni. Il nuovo formato da ideare sarà esclusivamente per la pasta secca e dovrà interagire in modo funzionale con il condimento, creando un effetto policromatico e fornendo un’esperienza gastronomica appagante.

Inoltre le forme dovranno essere innovative, chiare in modo da generare curiosità al momento dell’acquisto incentivando il consumatore ad un utilizzo creativo del prodotto. La tecnica di produzione dovrà rispettare le comuni tecnologie di produzione della pasta secca: dall’impastamento, la formatura e l’essiccamento. E’ importante che la pasta dopo la cottura mantenga la forma, non si rompa, non sia appiccicosa e abbia una consistenza al dente.

Guadagnare 4.000 euro disegnando un nuovo formato di pasta

Non è detto che Barilla premi solo un vincitore. Infatti ci saranno anche dei premi da 1.500 euro per coloro che presenteranno comunque proposte innovative ma non vincenti. Ad ogni modo capaci di appagare i sensi a 360°.