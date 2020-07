Sognare non costa nulla. Quando si parla di soldi tutti vorrebbero averne molti di più. L’impresa non riesce sempre. Nel mondo c’è chi è riuscito a guadagnare 11,3 miliardi di euro in 24 ore. Bloomberg ha fatto i conti in tasca a Jeff Bezos. Il numero uno di Amazon ha guadagnato in un solo giorno una cifra considerevole. Il 20 luglio rimarrà nella storia: Bezos ha consolidato la sua posizione nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.

Cosa è successo

Il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN) , quotato al Nasdaq, ha guadagnato in una sola seduta il 7,93%. Una azione ha raggiunto il valore di 3.196,84 dollari Usa. Amazon ha ottenuto il 20 luglio una performance eccezionale. Solo quattro mesi fa, all’inizio della pandemia del coronavirus, il titolo ha avuto un crollo, una azione valeva 1.689,15 dollari. Bloomberg ha calcolato che nei primi 7 mesi il titolo Amazon ha ottenuto il 73% in più. Gli azionisti ringraziano e riempiono la tasca. Ma perché Amazon fa tanti ricavi nonostante la crisi per il coronavirus? I consumatori nel periodo di lockdown hanno acquistato beni di ogni genere sulla piattaforma. Il colosso americano è un punto di riferimento per tutti quando bisogna fare acquisti.

Bezos non conosce crisi

Jeff Bezos ha un patrimonio stimato di 189,3 miliardi di dollari ad oggi. La pandemia del coronavirus non ha scalfito la tasca del magnate. In sette mesi l’uomo Amazon ha guadagnato ben 74 miliardi di dollari in più. Tutto ciò che Bezos tocca diventa oro. La fortuna del magnate americano vale più di Nike e McDonald’s. Bezos non conosce crisi.

Chi naviga nell’oro

Non è solo Bezos a fare affari ma anche l’ex moglie. Bloomberg ha stimato il patrimonio di Mackenzie Bezos intorno ai 4,6 miliardi di dollari per i primi 7 mesi del 2020. L’ex signora Amazon non ha tanti soldi come l’ex marito ma può cullarsi di essere tra le donne più ricche del mondo. L’ex moglie non è riuscita a guadagnare 11,3 miliardi di euro in 24 ore ma sicuramente non può lamentarsi.