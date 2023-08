Grigliata di carne per Ferragosto: cosa comprare, dove risparmiare e cosa conviene tra carbonella e legna

Appena comincia a fare un po’ di caldo in primavera si organizzano picnic all’aperto. Anche terrazzi e giardini possono servire per mangiare con gli amici. Spesso si fanno saporite grigliate, specialmente per Ferragosto. Ci sono alcune offerte sul cibo che potrebbero interessarci e farci risparmiare qualche euro.

Così come si risveglia la natura dopo un gelido inverno anche noi in primavera usciamo più spesso. Non solo ci concediamo lunghe passeggiate, ma anche gite fuori porta. Le temperature spingono anche a mangiare all’aperto. È bello organizzare quindi barbecue con amici e parenti. In estate le occasioni si fanno maggiori per fare grandi grigliate. Infatti in ogni parte d’Italia possiamo trovare un’area attrezzata per cuocere la carne o il pesce in sicurezza. In alternativa possiamo farlo nei nostri spazi esterni, rispettando il regolamento condominiale. Per evitare inoltre molto fumo potremmo scegliere i barbecue elettrici e da tavolo.

Grigliata di carne per Ferragosto: cosa comprare e qualche offerta in corso

Durante l’anno abbiamo molte occasioni per riunirci con chi amiamo. Ad esempio i ponti, Pasquetta e Ferragosto. Qualche giorno prima è sempre bene fare una lista di ciò che ci occorre per grigliare. In questi giorni di agosto ci sarebbero delle interessanti offerte da valutare. Ci sono molti volantini di noti supermercati dedicati al barbecue. Da Penny ad esempio il pollo alla diavola al kg costerebbe 4,49 euro e la salsiccia toscana al kg 7,31 euro. La fracosta marinata, invece, sempre al Penny verrebbe scontata 13,99 euro al kg. Offerte valide fino al 16 agosto 2023.

Tra le altre promozioni Conad City proporrebbe la bistecca fiorentina con l’osso a 14,90 euro al kg e arrosticini di agnello a 19,90 al kg. Queste offerte scadono domenica 13 agosto. Sul volantino MD fino al 20 agosto 2023 troviamo ad esempio hamburger a 9,90 euro al kg e spiedini rustici di suino a 9,90 euro al kg.

Legna o carbonella per il barbecue?

Grigliata di carne per Ferragosto: cosa comprare è di solito ben chiaro. Oltre al cibo, però, bisogna rifornirsi di altro.

Per cuocere qualcosa sulla griglia è necessario accendere un fuoco. Come abbiamo accennato precedentemente, ormai esistono dei barbecue che producono poco fumo e da mettere anche in balcone. Gli affezionati della brace per grigliare di solito però usano due tipi di combustibili. La legna solitamente si accende lentamente e il cibo si cuoce in modo indiretto. Con la carbonella i tempi di accensione sarebbero più veloci e la cottura è diretta. Passando al costo, su Leroy Merlin 5 kg di carbonella si venderebbero a circa 10,00 euro così come da Carrefour. Sul sito Olio Roi 10 kg di legna d’ulivo per barbecue costerebbero 18,00 euro. Tra gli altri siti c’è pure Acquaverde che venderebbe la legna in una confezione da 10 kg a 15,00 euro.