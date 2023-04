Grigliata di carne a casa a Pasquetta: 3 consigli di Csaba Dalla Zorza per non litigare con i vicini

3 consigli di Csaba Dalla Zorza per non litigare con i vicini-proiezionidiborsa.it

La tradizione pasquale porta anche quella dei festeggiamenti per il lunedì dell’Angelo, solitamente onorati con una bella grigliata di carne. Se hai un giardino o un terrazzo, puoi pensare di invitare gli amici a casa. Ma attenzione alle lamentele dei vicini! Puoi prevenirle grazie ai consigli di Csaba Dalla

Zorza.

Le belle giornate primaverili accompagnano ogni anno le celebrazioni della Pasqua. Ma, soprattutto, sono ideali per il giorno successivo, quello che contempla i festeggiamenti per la cosiddetta Pasquetta. La tradizione vuole che questa data sia accompagnata da spensieratezza e vita sociale all’aria aperta, dove non può mancare il cibo. Una grigliata è l’ideale per suggellare questo momento tanto atteso.

C’è chi si reca nei prati e chi, invece, dispone di abbastanza spazio a casa per organizzare qui il tutto. Chi ha un ampio giardino o un grande terrazzo, può infatti pensare di invitare amici e parenti nel proprio esterno. E organizzare una gustosa grigliata di carni da condividere a pranzo. Ma se si vive in condominio o in un contesto condiviso, possono esserci dei problemi. I vicini di casa, infatti, potrebbero essere disturbati dalle nostre attività. A questo proposito, la nota scrittrice e conduttrice televisiva Csaba Dalla Zorza suggerisce tre comportamenti utili a non avere diatribe con chi vive accanto a noi.

Grigliata di carne a casa: avvisare prima

Volendo grigliare in giardino, sul balcone o sul terrazzo, secondo Csaba è sempre meglio avvisare per tempo i vicini. I nostri dirimpettai potrebbero essere disturbati dai fumi o dal chiacchiericcio degli ospiti per cui meglio avvisarli di persona e alcuni giorni prima, se si è in confidenza. Se i rapporti, invece, sono tesi, meglio affiggere un comunicato cartaceo a vista di tutti i condomini all’ingresso del complesso residenziale.

Massima attenzione ai fumi

Come precedentemente accennato, i fumi di cottura della carne alla griglia potrebbero infastidire i vicini. Secondo Csaba Dalla Zorza, sarebbe ideale provvedere per limitarne la diffusione utilizzando del legno al posto della carbonella. La food blogger suggerisce anche un altro interessante espediente per limitare il fumo: cuocere la carne con una panatura di erbe e spezie anziché con l’olio.

Moderare i toni dopo le 15:00

Con l’occasione della festa, per non disturbare il vicinato si deve ricordare di moderare i toni dopo le 3 del pomeriggio. A quell’ora è possibile che le persone vogliano riposare per cui è il caso di evitare schiamazzi, risate sopra le righe e musica a tutto volume. Seguendo le accortezze di Csaba, la grigliata di carne a casa sicuramente sarà un successo e non darà disturbo a chi non vi partecipa.