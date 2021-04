Grazie alle proprietà di questo shampoo è possibile donare benefici alla cute e ai capelli

Spesso, durante il periodo del cambio di stagione, i capelli sono stressati, opachi e tendono a cadere. Inoltre, capita spesso che la cute possa risentirne, reagendo con la produzione di forfora.

Per contrastare fastidiosi pruriti, disagi provocati dalla desquamazione e conseguente formazione di queste crosticine bianche è utile lo shampoo all’ortica. Grazie alle proprietà di questo shampoo è possibile donare benefici alla cute e ai propri capelli.

Non farsi ingannare dalle apparenze

Quando si pensa alla pianta dell’ortica suona strano che una pianta cosi pungente e urticante possa, in realtà, regalare numerosi benefici per i propri capelli.

Lo shampoo all’ortica è un seboregolatore: è cioè in grado di ripristinare lo strato lipidico della pelle al suo stato naturale. Si rivelerà un valido alleato per combattere la forfora.

Ottimi anche i risultati sui capelli: dopo lo shampoo saranno setosi, profumati e morbidi. Un tocco di leggerezza che non guasta per niente.

È anche uno shampoo delicato, adatto ed indicato per i lavaggi frequenti.

Infine, non appesantendo i capelli, è in grado di rispettare il volume della propria chioma.

Le tante qualità della pianta di ortica

La pianta dell’ortica nell’antichità era usata per curare le infezioni.

Inoltre, nella medicina popolare i preparati a base di ortica servivano come diuretici e venivano consigliati per i gargarismi.

Per via delle sue proprietà antinfiammatorie e revulsive questa pianta è utilizzata in forma di tintura per uso esterno in caso di dolori reumatici.

In ogni caso, soprattutto se si tratta di patologie, è d’obbligo il parere di un medico specializzato. Non bisogna utilizzare qualsiasi prodotto a base di ortica nel caso in cui si versi in stato interessante.

Lo shampoo all’ortica può essere utilizzato sia per capelli grassi che per capelli normali.

La pianta è ricca di vitamina A, B, C ed E, e contiene calcio, manganese, ferro e potassio. Un vero e proprio nutrimento per capelli in grado di rafforzare non solo la cute ma anche i capelli sino alla radice.

Basterà applicarne una noce e massaggiare delicatamente per qualche minuto per ottenere degli effetti incredibili fin dalla prima applicazione. Ecco spiegato perché grazie alle proprietà di questo shampoo è possibile donare benefici alla cute e ai propri capelli.