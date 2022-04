Grazie alle orbite lunari arriverà un maggio scoppiettante per questi 3 segni zodiacali che si sentiranno al luna park

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti potrebbe capitare. Questo è ciò che diceva in una celebre battuta Forrest Gump. Poi però, come dimostrava quel film, bisogna saper prendere le opportunità che si presentano per sfruttarle al meglio e non pentirsi. Alle volte la vita è difficile da interpretare, ma le armonie celesti potrebbero indicarci alcuni momenti propizi. Questo è un periodo in cui stanno avvenendo vari eventi planetari. Tra fine aprile e metà maggio, ad esempio, si verificheranno ben due eclissi.

Come se non bastasse, si sono verificati di recente anche due cambiamenti rilevanti nei nodi lunari. In pratica, i punti di incontro delle orbite di sole e di luna si sono spostati verso nuovi segni. Questo significa che per un certo periodo saranno ospiti di due nuove costellazioni. Così, anche grazie alle orbite lunari, arriverà un maggio scoppiettante per alcuni fortunati protagonisti.

Il Toro respira un’aria nuova

Il primo protagonista di questa congiunzione planetaria è proprio il Toro. Questo segno occuperà il nodo cosiddetto a Nord. Si tratta di una stagione che indica un nuovo ordine, l’evoluzione di una fase in itinere. La consapevolezza è giunta. Manca solo il passo finale. Le stelle fanno il tifo per i nati sotto questo segno, in questo momento. L’energia e lo spirito della vita rinnovata potranno accompagnarli. Il tempo delle emozioni forti potrebbe dunque essere arrivato.

Allo stesso modo anche lo Scorpione vivrà settimane intense. Gli sembrerà di stare sulle giostre della fiera, dopo un lungo periodo di quiete e di stabilità. Si affacciano nuove sfide. Ora bisogna fare il passo al di fuori della zona di comfort cui ci eravamo abituati da tempo. Magari troverà la forza di superare uno scalino che gli assicurerà maggiore indipendenza. A chi è nato sotto questo segno piacerà trovarsi stabilmente alla guida del vascello.

Grazie alle orbite lunari arriverà un maggio scoppiettante per questi 3 segni zodiacali che si sentiranno al luna park

I figli dei Gemelli devono affrontare una sfida. Che sia una contingenza esterna o una interna, questo poco importa. D’altronde, come diceva Ermete Trismegisto, “ciò che avviene nel grande avviene anche nel piccolo”. Dunque, qualsiasi ostacolo è prima di tutto interiore. Dovranno molto impegnarsi per trovare l’energia e la concentrazione per affrontare ogni cosa con determinazione. Troveranno delle indicazioni importanti nel compiere i loro passi. A prescindere dal risultato. Se non altro, perché si renderanno conto che l’unica cosa di cui avere paura è la paura stessa.

