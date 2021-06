La frutta e verdura sono una fonte importante di vitamine e minerali. Da sempre sappiamo che questi fanno bene alla salute e al nostro organismo. Negli ultimi anni si consuma la frutta non solo a fine pasto o come spuntino, ma questa viene utilizzata in modo alternativo. Proprio grazie alle vitamine che contiene, si rivela un ottimo toccasana per la pelle.

Grazie alla parte bianca dell’anguria sarà possibile creare 2 prodotti benefici che idratano la pelle

In molti ormai sanno che la parte bianca e i semi dell’anguria non vanno mai buttati. Grazie alla parte bianca è possibile creare delle ricette gustose e originali e con i semi è possibile dare vita a una nuova anguria.

Oltre a ciò è possibile creare dei prodotti per la pelle che la idratano, la purificano e ne ritardano l’invecchiamento.

Il primo prodotto che possiamo creare con la parte bianca dell’anguria è il tonico per il viso. Basterà estrarre il succo dalle bucce e utilizzarlo nella beauty routine con il classico batuffolo di cotone.

Maschera

Un altro prodotto che possiamo ottenere dalla buccia di anguria è una maschera viso che idrata la pelle. Grazie alla vitamina A, C e al licopene la buccia di anguria è formidabile per contrastare i radicali liberi principale causa dell’invecchiamento cutaneo.

Prendiamo la buccia di anguria, frulliamola e uniamo un cucchiaio di miele. Mescoliamo e non appena il composto sarà omogeneo potremmo applicarlo direttamente sulla pelle. Lasciamo in posa per almeno 20 minuti, così da permettere alla pelle di assorbire tutti i nutrienti. Laviamo il viso con acqua tiepida. Grazie a questi due semplici ingredienti avremo una maschera emolliente e idratante.

Un’altra maschera che risulta nutriente per il viso è a base di buccia di anguria e avocado. Seguiamo lo stesso procedimento della preparazione precedente e sostituiamo il miele all’avocado.

