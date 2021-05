Di letteratura sulle cipolle e su quanto facciamo scorrere calde lacrime ne è stata scritta in quantità. Anche Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo suggerito delle soluzioni valide ed efficaci per risolvere l’annoso problema.

Poteva TikTok, padre di ogni tutorial, esimersi dall’interrogarsi sulla questione che attanaglia milioni di chef professionisti e amatori dai tempi dei tempi? Nodi certo! Ecco quindi le nuove soluzioni al “cipolla affaire”, proposte dalla “Generazione Z”.

Di seguito, dunque, grazie a TikTok, ecco quattro metodi straordinari e inediti per non versare più lacrime quando affettiamo le cipolle.

Innanzitutto va detto che responsabile di tanti pianti è un agente lacrimogeno presente in cipolle e aglio, il cui nome scientifico è Syn-Propanethial-S-oxide.

Vediamo, allora, come neutralizzare il temibile lacrimogeno senza scomodare gli occhialini da piscina.

Il metodo dell’asciugamano bagnato

Mettendo uno strofinaccio da cucina bagnato sul medesimo tagliere dove affettiamo la cipolla, i tiktokers garantiscono che non verseremo più una lacrima.

Si possono utilizzare in alternativa anche tre strappi di carta asciugamano bagnati.

Ricordiamoci, però, di non mettere a contatto lo strofinaccio con le cipolle. Questo trucco avrebbe anche un riscontro “scientifico” in quanto il gas che entra nei dotti lacrimali, verrebbe intrappolato prima nell’asciugamano.

Il metodo della bacinella d’acqua

Anche la terrina d’acqua è un’ottima soluzione per annientare il gas lacrimogeno, degno di un avanzato reparto militare antisommossa!

Se immergiamo una cipolla in una terrina colma d’acqua e l’affettiamo “sott’acqua”, il gas non avrà modo di sprigionarsi nell’aria. I nostri occhi saranno salvi!

Il metodo dei fornelli

Affettare le cipolle a fianco dei fornelli, è un altro ottimo rimedio per deviare l’ascesa del gas che provoca le lacrime. È un modo per unire l’utile al dilettevole. Mentre cuciniamo le altre pietanze, affettiamo le nostre cipolle.

Il metodo del coltello affilato e bagnato

Se utilizziamo un coltello seghettato andremo, infatti, a ledere la fibra delle cipolle. E così il Syn-Propanethial-S-oxide finirà dritto nei nostri occhi.

Utilizzando, invece, una lama affilata liscia incideremo il bulbo con un taglio netto. Limitando le fuoriuscite della sostanza. Anche avere bagnato precedentemente il coltello aiuta a bloccare il gas lacrimogeno.

Infine, un consiglio sulla conservazione della cipolla tagliata. Se stiamo portando a termine l’ingrato compito di tagliare la cipolla, converrà prepararne in quantità. E conservarla già tagliata, pronta all’uso.

Basterà conservare la cipolla tagliata a dadini in freezer. Disponendoli già in monoporzioni nei contenitori per i cubetti del ghiaccio.

Ecco svelati, grazie a TikTok, quattro metodi straordinari e inediti per non versare più lacrime quando affettiamo le cipolle.