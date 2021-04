Le vacanze pasquali sono appena finite e non abbiamo potuto fare gite o escursioni purtroppo. Ma grazie a questo sito andremo a spasso per le cinque terre ogni volta che vogliamo. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, gemma della Liguria, è uno dei più piccoli d’Italia: ma di sicuro in questo periodo è uno dei più organizzati, soprattutto se guardiamo alle nuove tecnologie.

Il Parco infatti si è attrezzato per rispondere al meglio al lockdown e per valorizzare al meglio il territorio, rendendo fruibile sul proprio sito una parte delle sue bellezze. Le Cinque Terre sono una realtà unica in cui convivono lo splendore della natura e il lavoro della mano dell’uomo. Per questo chi le visita non può fare a meno di visitare i borghi unici al mondo che ne fanno parte.

E in attesa di poterli vedere di persona ora scoprirli sarà più facile, anche dal divano di casa.

Le Cinque Terre sono attraversate da due sentieri fondamentali. C’è la cosiddetta Alta Via che corre su meravigliosi crinali a ridosso del mare. E il sentiero azzurro, con la sua parte più celebre, la via dell’Amore tra Riomaggiore e Manarola. Un percorso unico, famoso per i suoi panorami mozzafiato a picco sul mare e per essere meta obbligata di qualsiasi coppia di innamorati.

Il sito del Parco ci aiuta a sbirciare nei suoi gioielli in due modi molto efficaci. Prima di tutto con le webcam. Sono attive 24 ore su 24 e ci permettono di curiosare in tutti i comuni delle Cinque Terre.

Ma soprattutto con il tour virtuale che ci regala qualcuna delle emozioni e degli scorci che può provare chi ha la fortuna di attraversare il Parco. Dandoci anche modo di vedere la bellezza di Portovenere e delle isole limitrofe, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Cosa aspettiamo allora? Andiamo all’avventura!