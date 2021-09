Se avere uno stile di vita sano è importante nell’arco di tutta la vita, dopo una certa età in molti iniziano a preoccuparsi più seriamente della propria salute. Curare l’alimentazione è molto importante, perché è vero più che mai che “noi siamo quello che mangiamo”, come già gli antichi sostenevano.

È risaputo che una alimentazione corretta debba rispecchiare i pilastri della dieta mediterranea ed essere, cioè, ricca di frutta e verdura e povera di carne e di grassi animali. Per una nutrizione sana ed equilibrata non è sufficiente scegliere ingredienti sani e leggeri, il metodo di cottura è fondamentale. Oggi vedremo in che modo, infatti, grazie a questo semplicissimo metodo di cottura potremo diminuire calorie e colesterolo cattivo dal nostro cibo.

Quando il metodo di cottura definisce la qualità della nostra alimentazione

Un errore molto diffuso è pensare che sia sufficiente usare ingredienti sani per avere un’alimentazione sana. Purtroppo, il modo in cui cuciniamo e condiamo i nostri cibi è fondamentale. Se, per esempio, cuciniamo molte verdure, ma le prepariamo fritte nel burro, queste apporteranno minori vitamine e saranno pesanti e ricche di grassi. Questo discorso vale con tutti i cibi, carni, verdure e cereali.

Per preparare cibo sano è importante usare metodi di cottura che preservino i valori nutrizionali, come vitamine e sali minerali ed è meglio evitare di esagerare con condimenti. Tra tutti i metodi per cuocere, quelli consigliati dagli esperti sono quelli che non prevedono aggiunta di grassi, come la bollitura, la cottura al microonde, la grigliatura o la cottura a vapore.

Tra tutti i metodi, la cottura a vapore presenta dei vantaggi davvero incredibili. Cuocere con il vapore preserva il contenuto di vitamine di frutta e verdura e mantiene le caratteristiche organolettiche dei cibi. Infatti, questo tipo di cottura raggiunge temperature basse e cuoce il cibo in modo lento e uniforme. Grazie a queste due caratteristiche non porta alla formazione di sostanze dannose.

Altro vantaggio davvero notevole è che non necessita l’aggiunta di oli e grassi, ma anzi, in certi casi il vapore diminuisce il contenuto di grasso. Nel caso della carne, il vapore scioglie letteralmente il grasso rendendo il nostro cibo più leggero e digeribile, con meno colesterolo.

Tutti noi dovremmo mangiare molti più legumi, ma a volte si ha paura che questi causino gonfiore e flatulenze. Grazie a questo trucco potremo gustare fagioli leggerissimi e senza effetti collaterali.