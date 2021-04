In questo periodo di pandemia le ragioni per essere stressati non mancano mai. Dentro e fuori casa, per il lavoro o per la famiglia, la pressione spesso a volte è insostenibile e ci vuole una valvola di sfogo con la giusta dose di fascino. Grazie a questo semplicissimo e straordinario oggetto ci libereremo dello stress una volta per tutte.

Si tratta dei libri antistress per colorare: forse ad alcuni potrebbero sembrare solo un gioco infantile, ma la verità è ben diversa. I libri da colorare alleviano decisamente angoscia, ansia e stress. Per questo non è sorprendente che già da svariati anni siano tanto popolari.

I libri si presentano come ce li aspettiamo: pieni di forme elaborate, in bianco e nero, con margini definiti. Nessuna indicazione sui colori da scegliere o sul tratto da adottare. Possiamo decidere in totale libertà come riempire ciascuna figura.

Il semplice gesto del colorare mantiene il nostro cervello concentrato, e rappresenta un buon modo per esprimere la nostra sensibilità e creatività. Questo insieme di fattori spazza via quasi subito ogni forma di tensione. Obbliga la mente a concentrarsi sul momento, sul presente e su noi stessi.

Il principio con cui il gesto del disegno agisce sulla nostra testa non è molto diverso da quanto accade quando pratichiamo forme di meditazione. E ha il grande vantaggio di essere praticabile quasi ovunque e in qualsiasi condizione, a costo quasi zero, nei modi e nei tempi che preferiamo.

Il regalo perfetto

Non dimentichiamo poi che il libro da colorare è un regalo semplicemente perfetto. Bambini, bambine, uomini, donne. Non ci sono limiti, nemmeno di età, perché sia apprezzato. E poi ce ne sono talmente tante varietà in vendita: dalle repliche dei mandala tibetani ai libri a tema sui nostri film del cuore, da fiori e piante ad animali e forme geometriche.

Spulciamo in rete e troveremo certamente quello più adatto per noi o per la persona a cui vogliamo fare questo bellissimo regalo. Ci saranno grati!