Esistono molti modi naturali per contrastare alcune condizioni che fanno star male le persone. Mal di testa, intestino irritabile, dolori addominali, spossatezza, mal di stomaco, ecc. Questi sono solo alcuni dei mali che è possibile, molto spesso, curare con i prodotti che la natura ha donato all’uomo. In questo articolo si prenderà in esame un particolare e benefico frutto che risulta essere in grado di attenuare i dolori alla testa.

Il frutto e le sue proprietà

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La mandorla è un frutto secco oleoso ricco di elementi nutritivi benefici per il corpo. In essa infatti sono contenuti:

acidi grassi monoinsaturi (Omega);

calcio;

ferro;

fosforo;

magnesio;

Molte fibre;

potassio;

proteine;

rame;

vitamina E;

zinco;

Insomma, grazie a tutte queste componenti la mandorla ha proprietà che:

aiutano a contrastare il diabete;

aiutano il corretto funzionamento dell’intestino;

antinfiammatorie;

antiossidanti;

contrastano l’anemia;

energizzanti;

fortificano le ossa ed aiutano la prevenzione dell’osteoporosi;

ottime per tenere sotto controllo la linea;

prevengono l’invecchiamento cellulare;

riducono il colesterolo;

riducono il rischio d’infarto.

Grazie a questo semplice rimedio naturale si dirà addio al mal di testa

Dieci mandorle naturali, non sbucciate, messe in ammollo in acqua per un paio d’ore, risultano essere un ottimo rimedio della nonna contro il mal di testa.

Inoltre, la pelle della mandorla è ricchissima di proprietà benefiche. Infatti, l’ammollo in acqua permette di allontanare alcuni dei cosiddetti anti-nutrienti, che posseggono il potere di inibire l’assorbimento delle sostanze nutritive per mezzo del corpo.

In questi favolosi frutti secchi è inoltre presente la salicina. Questa sostanza è un elemento presente comunemente nelle aspirine che molte persone utilizzano per ridurre il dolore dato dal mal di testa. La salicina quindi ha il potere di attenuare il dolore causato dalle infiammazioni. Inoltre essa, dopo essere stata ingerita, viene mutata in acido salicilico. Quest’ultimo risulta essere un potente antinfiammatorio e antipiretico.

Grazie a questo semplice rimedio naturale si dirà addio al mal di testa! Ma non è finita qui, non solo la mandorla aiuta a combattere il mal di testa, ma è anche utilissima come metodo preventivo dello stesso.

Attenzione però alle allergie! Se si è allergici a questo frutto secco è assolutamente sconsigliato assumerlo. In questo caso è possibile passare ad un altro rimedio naturale, come, per esempio, l’anguria.